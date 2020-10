Bitcoin se probudil. Cena šplhá vzhůru a je nejvyšší za poslední rok

Bitcoin dal o sobě po čase opět vědět. Jeho cena nyní šplhá vzhůru a atakuje hranici 13 tisíc dolarů za minci. Tak vysoko byla cena naposledy v červenci loňského roku.

Po loňském létu zájem o kryptoměnu postupně zeslábl a růst ceny se obnovil až začátkem letošního roku. Na jaře však přišel strmý pád způsobený všeobecnou nervozitou z příchodu první vlny koronaviru, který cenu srazil až pod pět tisíc dolarů. Kdo v březnu do bitcoinu investoval, ten má dnes vyděláno.

Stále platí, že je investice do internetové kryptoměny velmi riziková. Aktuální růst je velmi strmý a je možné, že podobně náhlá bude i následná korekce. Dlouhodobému trendu se však růstová tendence nedá upřít.

Zajímavá na aktuální situaci je skutečnost, že spolu s bitcoinem neroste adekvátně cena i ostatních kryptoměn, jak to obvykle bývá. Ba naopak je u mnohých alternativních kryptoměn evidovaný naopak pokles. To by znamenalo, že se investice z alternativních kryptoměn přesouvají do bitcoinu, který si tak posílil svou dominantní pozici.