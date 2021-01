Bitcoinové šílenství znovu propuklo naplno. Cena letí k 35 tisícům dolarů

Bitcoin zažívá znovu to, co na konci roku 2017. Zájem se stupňuje a cena začala exponenciálně stoupat. Růst v průběhu minulého roku a podzimu byl sice také poměrně rychlý, nicméně z aktuálního pohledu to bylo v podstatě jen pozvolné nabírání hodnoty. V listopadu už se ale růst začal zrychlovat a za poslední dva týdny letí neuvěřitelnou rychlostí vzhůru.



Vývoj ceny bitcoinu za posledního půl roku

Příčinou současného růstu nejsou podle všeho nějaké jednoznačné pohnutky. Kryptoměna se sice v posledních měsících dostala do hledáčku významných finančních institucí nebo ji třeba začal podporovat PayPal, ale žádné z těchto zpráv nezpůsobily nějaký jednorázový nákupní impuls. Jde spíš o postupné obnovení důvěry v bitcoin mezi investory.



Vývoj ceny bitcoinu za posledních pět let. Mánie z konce roku 2017 začíná působit jen jako menší výkyv

Je zajímavé, že zběsilý růst bitcoinu zatím tak silně nekopírují ostatní kryptoměny. Cena sice postupně roste i u nich, ale zatím zdaleka ne tak silně.

A jak už to tak bývá, předpovědi dalšího vývoje se postupně polarizují. Z jedné strany můžete slyšet, že se růst teprve rozjíždí a podle měřítka minulé špičky dosáhne cena až na 200 tisíc dolarů. Z druhé strany jsou zase predikce, že se cena po dosažení 35 tisíc dolarů začne řítit dolů. Jak to ale nakonec dopadne neví ani Satoshi Nakamoto.