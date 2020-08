Bitva o americké puberťáky: TikTok jde do boje proti Trumpovi. Chce se bránit u soudu

TikTok, sociální síť teenagerů, se bude právně bránit proti nařízení americké exekutivy, která nejprve vydala příkaz, který zakazuje tamním společnostem podnikat s mateřskou čínskou společností ByteDance, načež o pár dnů později Donald Trump podepsal ještě jeden a hojně kritizovaný příkaz, podle kterého má ByteDance prodat americkou část byznysu některé z tamních digitálních korporací.

Od té doby se vedou spory, co to vlastně znamená, zdali je to vůbec realizovatelné a v jaké podobě. Pitoreskní je ostatně i seznam potenciálních zájemců. Nejčastěji se diskutuje o Microsoftu a Oraclu, tedy o společnostech, jejichž pilířem podnikání je v prvé řadě podniková klientela a o sociálních sítích nevědí téměř nic.

Představa, že databázový a ryze podnikový expert Oracle kupuje zábavnou aplikaci převážně pro teenagery, je nanejvýše bizarní. Microsoft na tom přitom není ani o píď lépe. V minulosti sice koupil síť Linkedin, ta však má s TikTokem společného snad jen to, že má také vlastní mobilní apku. Epizodu se Soclem pak raději ani nebudeme připomínat.

Co se ale stane po případném odkupu?

Dobrá, ale dejme tomu, že se nakonec obě strany nějakým způsobem domluví a některá ze západních společností odkoupí americká aktiva ByteDance. Co to ale bude znamenat v praxi? Představa, že vedle velkého globálního TikToku, který bude nadále ovládat celý zbytek pubertálního světa od Londýna po Tokio, bude existovat ještě jakási americká oddělená verze výhradně pro tamní teenagery, je přece zcela naivní. Puberťáci jsou oproti zkostnatělým korporacím dostatečně flexibilní na to, aby, s trochou nadsázky, vzali roha hned druhý den.

Stejně zvláštní je pak i představa, že by některá americká firma případným odkupem získala alespoň databáze. Ale databáze čeho? Databáze amerických teenagerů a jejich veselých krátkých videoklipů? K čemu by to, proboha, bylo zrovna takovému Oraclu? Kde je ta synergie?

Anebo je snad cílem těchto pletich jen jakýsi audit a dozor ByteDancu jakožto čínské firmy se všemi riziky, které to přináší včetně skutečnosti, že když pekingské politbyro rozhodne, čínští podnikatelé sklopí zrak a budou se řídit případnými příkazy (potenciální sledování, zneužívání vlivu atp.).

Nepříjemný precedent

Lapálie s TikTokem, která jsou nesporně součástí stále hůře čitelného geopolitického i obchodního sporu mezi USA a Čínou, zároveň vnáší do internetového prostoru nepříjemný precedent. Precedent, že lze pravděpodobně relativně snadno zaříznout jakýkoliv úspěšný webový projekt mezinárodního významu. Pokud totiž TikTok přijde o americký trh, bude ho to samozřejmě bolet.

Ostatně, podle mnoha pozorovatelů je rozhodnutí americké exekutivy na hraně mezinárodního i tamního obchodního práva.