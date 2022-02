Británie: „Do roku 2030 budeme mít gigabitový internet v celé zemi“

Britská vláda minulý týden zveřejnila nový plán Levelling Up, jehož cílem je mj. srovnat rozdíly mezi Londýnem a zbytkem země. Jedním z prostředků budou i masivní investice do internetové infrastruktury.

Už v prosinci 2020 si kabinet Borise Johnsona dal za cíl, aby do roku 2025 byly v Británii rychlé optické přípojky na 85 % adres. Na podporu výstavby sítí vláda připravila pět milionů liber.

Plán pro další pětiletku počítá s tím, že do roku 2030 bude gigabitový internet dostupný „úplně všude“. Uvozovky proto, že absolutní slib by byl nesplnitelný, vláda proto plné pokrytí definuje tak, že gigabit bude minimálně pro 99 % populace.

Dokument Levelling Up už ale nespecifikuje, že plné pokrytí znamená všudypřítomnou optiku, ale jen dostupnost sítí s takovou rychlostí. V praxi by to mohlo znamenat, že hůře dosažitelná místa by se mohla spoléhat na rychlé bezdráty. Jedním z definovaných cílům je ostatně dosáhnout i plného pokrytí 4G a 5G, zvlášť pro pátou generaci ve spojení s technologiemi mmWave by gigabit neměl být problém.

