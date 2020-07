Británie vykázala Huawei z výstavby 5G sítí. Kauza bude stát spoustu času i peněz

Britská vláda zakázala mobilním operátorům, aby od ledna 2021 při budování sítí 5G využívali technologie od Huawei Technologies. Pokud už některé komponenty využili, musejí je odstranit do roku 2027. Firma reagovala, že jde o velké zklamání, které bude mít za následek zásadní růst cen v celém telekomunikačním sektoru. Ministr Oliver Dowden, do jehož kompetence digitalizace spadá, to podle záznamu BBC připustil:

„Už lednová opatření znamenala zdržení o rok a prodražení o miliardu liber. Dnešní rozhodnutí úplně zakázat Huawei zdrží výstavbu o další rok a prodraží o další půl miliardy. Rozhodnutí odstranit už instalované komponenty Huawei do roku 2027 znamená další zdržení a další náklady v řádu stovek miliónů liber. Celkem to tedy znamená zdržení výstavby 5G sítí v délce dva až tři roky a prodražení o až dvě miliardy liber,“ upřesňuje Dowden.

Ještě v lednu britská strana mluvila jen o některých omezeních, ale s Huawei se počítalo. Teď nastává zásadní změna v postoji. Britové evidentně podlehli dlouhodobému tlaku ze strany USA. Experti mluví o ústupku Británie před jednáním o obchodní dohodě s USA. Americký prezident Trump se na úterní tiskové konferenci pochválil, že jeho administrativa přesvědčila už mnoho zemí a většinu z nich on sám. Britská strana tuto myšlenku dementovala.