Build 2021: Windows na 1,3 miliardách PC, nový jazyk, který píše A.I. a nadace s Linuxem

Týden po Googlu se svými novinkami pro vývojáře a podniky vyrukoval také Microsoft a už podruhé v řadě uspořádal svoji výroční konferenci Build výhradně online.

Microsoft v úvodní znělce Build 2021 děkuje vývojářům:

I po dvanácti měsících je to stále zvláštní. Buildu jsem se osobně několikrát zúčastnil a stejně jako v případě I/O, WWDC a dalších akcí podobného charakteru to byl vždy skrze internet nepřenositelný zážitek: hangár plný tisíců lidí ze všech koutů světa, obrovská plátna a ano, především show, která se co do ozvučení a organizace hravě vyrovnala koncertu The Rolling Stones.



MS Build ze starého offline světa: zaplněná auditoria, obří jídelny a ano, větší než zdravé množství konferenčního Starbucks.

Toto všechno loni skončilo a nikdo si netroufne odhadnout, jestli se k podobnému formátu obří korporace opět vrátí. Uspořádat to samé jen přes web je totiž ruku na srdce levnější a zelenější. Ostatně, stačí si představit, kolik takových 5-6 tisíc vývojářů a dalších návštěvníků vypije kávy a spořádá obložených baget během přestávky na oběd.



Satya Nadella vyměnil v úvodní keynote stage sanfranciského Moscone Center za knihovnu. Stejně jako loni jsme ho letos viděli jen digitálně.

GitHub plní už 65 milionů vývojářů a kutilů

Po sentimentální vzpomínce na doby, kdy byl svět ještě v pořádku, zpět na virtuální Build. Každá úvodní přednáška začíná čísly a Build není výjimkou. Microsoft si před třemi lety koupil za 7,5 miliard dolarů GitHub, který dnes slouží více než 65 milionů vývojářů z celého světa.



Na GitHubu je samozřejmě i náš seriál Pojďme programovat elektroniku

Visual Studio Code je nejoblíbenější IDE

Rodinu vývojářských nástrojů Visual Studio se těší popularitě 25 milionů uživatelů, přičemž z původního experimentu Visual Studio Code je dnes nejpopulárnější IDE na světě, které nakonec hravě předčilo i svou těžkotonážní předlohu s téměř pětadvacetiletou historií.



Visual Studio Code je multiplatformní, díky doplňkům neuvěřitelně tvárné a univerzální, bezplatné a podle Microsoftu také nejpopulárnější IDE na světě

Windows 10 běží na 1,3 miliardách PC

Co by to bylo za Build, kdyby redmondští inženýři nevzpomněli také na Windows. Počet mašin, na kterých běží Desítky, překonal 1,3 miliard a postupně se blíží svému stropu.



Desítky už okupují 1,3 miliard osobních počítačů. Kde je asi tak jejich strop?

Teams používá každý den 145 milionů duší

A roste také komunikační a kolaborativní platforma Teams, kterou po více než roce v pandemii používá na denní bázi více než 145 milionů uživatelů. Dvakrát více než loni.



Teams používá na denní bází 145 milionů uživatelů a Microsoft se chlubí zejména tím, že to jsou často větší firmy s 1 000+ zaměstnanců

S psaním v novém programovacím jazyku Power Fx pomůže A.I.

A teď už k těm novinkám.

Microsoft se zkraje roku pochlubil novým low-code programovacím jazykem, který vychází ze syntaxe vzorečků a výrazů v tabulkových procesorech. Pokud ovládáte příkazovou řádku Excelu levou zadní, Power Fx, který se rodí pod svobodnou licencí na GitHubu, je další krok.



Máte rádi vzorečky v Excelu? Pak by se vám měl líbit i Power Fx

Jelikož je Power Fx jednoduchý jazyk určený pro byznysovou platformu Microsoft Power, takže se předpokládá, že v něm budou programovat nejrůznější podnikoví analytici a stratégové, firma jim to chce maximálně usnadnit pomocí neuronové sítě.

Tou není nic jiného než model GPT-3 od OpenAI. Modely GPT se proslavily tím, že umějí generovat věrohodný text, že si s vámi popovídají a tak podobně, takže by nemělo být překvapení, že budou v případě Power Fx pomáhat psát programový kód.

V běžné lidské angličtině napíšete, co potřebujete spočítat, no a generátor kódu vyplivne hotový úryvek v Power Fx.

Ukázka, jak GPT-3 generuje z lidského zadání kód v Power Fx:

Mimochodem, zde stojí za připomenutí příbuzný experiment od IBM CodeNet, o kterém jsme nedávno také psali. Tedy obří databanku zdrojových kódů v desítkách programovacích jazyků, na kterých se neuronové sítě jako GPT-3 a další mohou učit generovat text. V tomto případě programové kódy.

PyTorch Enterprise on Azure

Když už jsme u té A.I., bude ji samozřejmě prošpikovaný i cloudový hosting Azure. Microsoft v rámci Azure nabídne nástroje, jak neuronové sítě a strojové učení zapojit do specifických podnikových úkolů a obchodní logiky.

V podstatě jde o to, že první generaci obecnějších A.I. API, které překládají texty, rozpoznávají, co je na obrázcích aj., doplní také technologie, které dokáže firma opravdu reálně využít ve svém podnikání. Třeba v analýze dat z účetnictví, projektování atp.



Podle Microsoftu je A.I. platforma zítřka PyTorch

Velkou novinkou je také PyTorch Enterprise on MS Azure – prémiová podpora stále populárnějšího A.I. frameworku, na jehož počátku stál Facebook. Pokud se vůbec nechytáte, jen připomenu, že svět strojového učení a aplikovaných neuronových sítí je dnes rozdělený mezi několik klíčových frameworků, které vývojářům vše usnadňují.

Pomocí takového frameworku spustíte konkrétní A.I. model doslova na pár řádcích kódu, což jsme si vyzkoušeli i v našem seriálu Pojďme programovat elektroniku, ve kterém jsme pomocí obrazového modelu neuronové sítě a frameworku TensorFlow rozpoznávali objekty před kamerou.



Pomocí A.I. frameworku (TensorFlow) jsme mohl napsat jednoduchou aplikaci v Pythonu, která rozpozná člověka v obrazu z web

Google dělá svůj TensorFlow, ale v jeho stínu se těší stále větší popularitě právě PyTorch. Nyní bude oficiálně přímo na výkonných serverech Microsoftu a s dostatečnou podporou.

Služby Azure v cloudu i u Pepře v serverovně

Technologie z ranku umělé inteligence jsou jedním pilířem Azure (ale také konkurenčního Google Cloudu a IBM – všechny firmy do jisté míry dělají totéž), tím druhým je pak přenositelnost.



Azure úplně všude od datacentra po server kdesi ve firmě

Microsoft si dobře uvědomuje, že všechny firmy do svého veřejného cloudu (datacentra po celém světě) jednoduše nepřetáhne, mnohé totiž chtějí mít počítače a kritická data pod vlastní střechou (on-premise) nebo alespoň částečně, tak napůl (hybrid cloud).

V Redmondu se jim pokusí vyjít vstříc a skrze Kubernetes a další technologie umožní běh služeb Azure jak v datacentru třeba kdesi ve Frankfurtu, tak v serverovně ve Smíchově, o kterou se stará Ing. Luboš Pepř a je v tom vážně dobrý.



Na Azure a jeho A.I. jede i německá Lufthansa

Smažeme uhlíkovou stopu až do roku 1975

No dobrá, ale co by to bylo za cloudové novinky, kdyby nebyly zelené a bez uhlíku, což? Microsoft loni oznámil smělý cíl, že chce být do roku 2030 nikoliv uhlíkově-neutrální (nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů apod.), ale rovnou uhlíkově-negativní. Do roku 2050 pak chce tímto způsobem ušetřit na uhlíkových emisích to samé, co jako korporace vyprodukoval už od svého vzniku v roce 1975.

Zelená nadace pod kontrolou Linuxu

Aby tato slova podpořil ještě nějakými dalšími slovy, dal se do party s Accenture, (svým vlastním) GitHubem, ThoughtWorks a několika dalšími hráči a pod hlavičkou Linux Foundation společně založili The Green Software Foundation.

Cílem by měly být nové standardy a nástroje, které do roku 2030 sníží emise výpočetních technologií o 45 %. Ať už jste sami zelení, nebo třeba fialoví, má to svoji logiku, počítače – ať už servery v datacentrech, anebo vaše mobily v kapse, totiž dohromady představují sice technologický zázrak a podstatu dnešního digitálního věku, ale jsou to v globálním měřítku také neuvěřitelní žrouti energie.



I programový kód bude zelený

The Green Software Foundation se jejich hlad po joulech pokusí snížit nikoliv hardwarovou cestou, ale právě tou aplikační, softwarovou – podporou vývoje efektivnějších algoritmů, přesunu výpočtů do energeticky efektivnějších cloudů a tak dále a tak podobně.

Pánové, dobrý nápad, ale bez již zmíněného Googlu, IBM, Samsungu, Applu a dalších velkých ryb, zůstane jen líbivým marketingem.

Druhý ročník ryze internetové výroční vývojářské konference Microsoft Build tedy úspěšně začal a úvodní úterní keynote Satya Nadelly a dalších přednášejících doplní ještě středeční a samozřejmě šňůra doprovodných přednášek a workshopů.