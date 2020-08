Ceny SSD a pamětí budou klesat, na trhu je přebytek paměťových čipů

Analytici webu Digitimes zveřejnili odhady cen pro SSD pro nadcházející čtvrtletí a zatím to vypadá, že se koncoví uživatelé mohou těšit na nižší ceny.

Pokles cen paměťových čipů, které jsou základem všech SSD a zároveň jsou nejdražší komponentou, bude probíhat nejen v posledním čtvrtletí letošního roku (snížení cen o přibližně 10 %), ale dle odhadů také v prvním čtvrtletí roku 2021.

Hlavním důvodem poklesu cen má být přebytek paměťových čipů NAND flash na trhu kvůli nižší poptávce, což potvrdil jak Micron, tak i SK Hynix. Pokles cen by se měl dotknout i čipů DRAM, které se používají pro operační paměti.

Ještě tento rok by přitom měly na trh ve větším objemu dorazit nové generace SSD pro PCI Express 4.0, které s novými řadiči zvládnou rychlosti až v oblasti kolem 7 GB/s. Příští rok by měl být ve znamení nástupu operačních pamětí DDR5, což by mohlo rovněž oživit trh.