Čerstvého lososa objednáte i v Suché Lhotě. Košík.cz v regionech výrazně rozšíří nabídku

Internetový obchod s potravinami Košík.cz od roku 2020 nabízí rozvoz potravin po celé České republice. Nabídka ale na mnoha odlehlejších místech není zdaleka tak široká jako ve velkých městech a zaměřuje se převážně na suché a trvanlivé potraviny. To se během letoška změní.

Košík.cz začal rozvážet potraviny po celé republice, někde má však jen omezenou nabídku

Bude to díky spolupráci s velkoobchody Makro ČR, kterou Košík.cz navázal během loňského roku a kterou během roku 2023 výrazně rozšíří. Zákazníci tak dostanou čerstvé produkty i na místech, kde dříve nebyly dostupné, navíc dojde ke zkrácení časů dovozů.

Velkoobchody Makro budou pro Košík.cz sloužit jako sklady, takže firma nebude muset v regionech stavět své vlastní prostory. Zákazníci budou mít k dispozici na webu veškerý sortiment Makro, ať už trvanlivé nebo čerstvé potraviny. Zaměstnanec Košík.cz objednané potraviny v prodejně shromáždí, zabalí ve speciálně vyhrazeném prostoru a předá kurýrovi, který je přiveze zákazníkovi domů.

Systém už funguje v pěti městech Česka, a to v Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, Olomouci a Zlíně. Od letošního roku by těchto míst mělo být větší množství, avšak Košík.cz přesné regiony nevyjmenovává. Mluví o celé republice v tom smyslu, že po celé republice se nachází prodejny Makro. Počet současných distribučních míst chce zdvojnásobit.

Pro Makro se Košík.cz stává strategickým maloobchodním partnerem. „Naší rolí v této spolupráci je být pro Košík hlavním dodavatelem zboží a poskytovat infrastrukturu. Díky tomuto partnerství zvýšíme efektivitu a objem prodejů, čímž umožníme Košíku nabízet svým zákazníkům po celé republice kvalitní Makro produkty za výhodné ceny,“ uvedl generální ředitel Makro ČR Atila Yenisen.

Sám Košík.cz uvádí, že díky této spolupráci začne rozvážet potraviny i do míst, kde zatím ještě nepůsobil. „Získáváme infrastrukturu pro rozšiřování našeho podnikání do všech koutů Česka; nemusíme provozovat vlastní sklady, což je pro nás ekonomicky výhodné a raději můžeme prostředky využít na zlepšování naší služby a investovat do ještě nižších cen produktů,“ vysvětluje Ivan Utěšil, generální ředitel Košík.

Neplatí nicméně, že nabídka Košík.cz v regionech bude už jen od Makra. V nabídce online obchodu s potravinami budou i různí lokální prodejci, ale to zřejmě nebude platit pro menší obce.

Zdroj: Tisková zpráva Košík.cz a Makro ČR