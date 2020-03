Češi v karanténě zatížili NIX a Peering.cz, ale tuzemský internet to utáhne

V souvislosti s přechodem školáků na domácí výuku a spuštěním celostátní karantény, která poslala tisíce Čechů domů, se nabízí otázka, jak na tom jsou tuzemské internetové křižovatky – peeringová centra. K těm největším dnes patří Peering.cz a NIX a ve svých hubech propojují sítě poskytovatelů internetu a obsahu.

Pokud by pod náporem práce z domova, mnohde permanentně spuštěné IPTV a další zátěže začala peeringová centra kolabovat, byl by to problém a pocítli bychom výpadky i zpomalení internetu. Rychlost, kterou máte ve smlouvě od svého ISP, vám totiž pochopitelně může technicky garantovat jen ve své vlastní síti.

Organizace NIX i Peering.cz bedlivě sledovaly nejprve návrat dětí ze škol a poté spuštění celostátní karantény, k výrazným problémům ale zatím naštěstí nedošlo. Obě centra mají své uzly dimenzované na mnohem vyšší zátěž.

The European #coronavirus outbreak has been having a significant impact on internet traffic. https://t.co/MaSMVKakF1's traffic has grown 25% compared to the beginning of March, hitting a peak of 1.58Tbps. #internettraffic #COVID2019 pic.twitter.com/idoMXF2zDe