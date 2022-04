Česká pošta zrychlí doručování balíků z Číny. Pomůže nový terminál za stovky milionů

Česká pošta v blízkosti mošnovského letiště staví třídicí centrum, která má zrychlit doručování zásilek z Asie nejen do Česka, ale celé střední Evropy. Podle mluvčího Iva Vysoudila jde o největší investici v moderní historii podniku. Z registru smluv vyplývá, že Česká pošta zaplatí bezmála 507 milionů korun.

Česká pošta navázala spolupráci s Wishem. Už má smlouvu i s AliExpressem

Centrum si ale bude pouze pronajímat, smlouva je psaná na deset let. Fakticky jej buduje developerská společnost OAMP Holding spadající pod Colorizo Investment. Poště připadne jedna z pěti plánovaných hal s rozlohou téměř 49 tisíc metrů čtverečních.

Česká pošta novým areálem nahradí třídicí centra v Ostravě v Olomouci, u nichž by prý modernizace byla neekonomická. V Mošnově má větší prostory a vhodné strategické umístění. Je to kousek od mezinárodního letiště Leoše Janáčka, dálnice D1 i železničního koridoru spojujícího Ostravu a Prahu. Pošta díky tomu také otevře svůj první kontejnerový terminál. Navíc je to v regionu kousek do Polska a na Slovensko, kam by z centra také měly putovat balíky.



Areál Multimodal Parku v Mošnově, Česká pošta si pronajímá Hall 2 (zdroj: OAMP Holding)

„Technika se modernizuje mílovými kroky, nemá smysl draze opravovat zastaralá zařízení. Právě proto bude mošnovský hub vybaven strojem zcela novým, jeho instalace je naplánovaná na první pololetí roku 2023. Mošnov bude výkladní skříní nejen logistiky, ale celé České pošty. Naší strategií je maximálně využívat naši přepravní páteřní síť. Díky novému centru se logistický systém ještě více posílí a bude zásadní oporou České pošty. Unikátní logistická síť je to, na čem můžeme a chceme stavět naši budoucnost,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Pošta chce logistické centrum zprovoznit již v září a zaměstná v něm 400 lidí. Jakmile příští rok nainstaluje robotické systémy, až 95 % zásilek budou zpracovávat stroje.