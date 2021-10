České ulice zaplaví další stovky výdejních automatů. Vlastní sítě budují PPL a OX.point

Již tak širokou síť samoobslužných výdejních automatů rozšíří další dva provozovatelé. Přepravní společnost PPL postavila první Parcelboxy a do konce června jich chce mít 500. Firma Conteg Payment4U jich letos vybuduje 140 a do konce příštího roku bude mít tisícovku tzv. OX.pointů.

Jeden výdejní box by mohl sloužit pro všechny e-shopy. Výrazně tomu pomůže Alza

PPL má aktuálně 2700 partnerských míst, typicky obchodů nebo čerpacích stanic, odkud lze balíky vyzvedávat i posílat. Pomocí Parcelboxů se ale chce dostat i do dalších lokalit, a navíc s tou výhodou, že automaty jsou přístupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

„V současné době každý PPL Parcelbox disponuje 75 schránkami různých velikostí, příjemce si tak zde mohou vyzvednout zásilky až do velikosti 43 cm × 43 × cm × 60 cm (výška × šířka × délka) s maximální váhou až do 31,5 kg. Dobírkové zásilky doručené do PPL Parcelboxu zaplatíte jednoduše kartou,“ uvádí firma v tiskové zprávě.

Parcelboxy nevyžadují mobilní aplikaci, schránky se otevírají pomocí PINu, který dorazí e-mailem nebo pomocí SMS. Automaty poslouží také pro podávání zásilek. Jedním z partnerů, který PPL poskytne místo pro Parcelboxy, bude Lidl. Jeho e-shopová divize navíc skrz PPL vyřizuje objednávky a tuto síť využívá i pro vrácení balíčků, takže pro uživatele bude logické, budou-li moci nechtěné zboží vrátit poblíž obchodu.

Česká pošta nevzdává boj s výdejními boxy. Má už 5200 Balíkoven a staví Balíkomaty

To Conteg už s boxy zkušenosti má, protože je firma také vyrábí a poskytuje ostatním (Rohlík, Balíkomaty České pošty). Vedle toho ale vybuduje vlastní síť a má ambice stát se největším hráčem na trhu. Kromě klasických schránek budou vybrané OX.pointy i chlazené pro krátkodobé uchovávání potravin z e-shopů, ale výrobce chce v budoucnu nasadit i vyhřívané boxy.

OX.Pointy mají vyrůstat mj. v blízkosti Českých pošty, vlakových nádraží nebo čerpacích stanic MOL. Brzy bude možné do prvních posílat zboží. „Nyní jsme ve fázi vyjednávání hned s několika partnery. Mezi ně patří Česká pošta, Weedo či Lockers.ai. Spuštění celé plně funkční sítě s prvními e-shopy a dopravci předpokládáme do konce tohoto roku,” uvádí Conteg.