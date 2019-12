Česko má svého státního chatbota. Jmenuje se Lev a je stejně hloupý jako telefonní automat

Ministerstvo vnitra představilo novou vstupní stránku do českého e-governmentu. Web gov.cz tak nyní připomíná jednoduchý vyhledávač, do kterého můžete napsat, co vlastně hledáte. K dokonalosti tomu ale ještě pár věcí chybí.



Nová vstupní stránka Gov.cz s vyhledávačem

Tou nejpalčivější je absence našeptávače, který je dnes už nedílnou součástí každého moderního vyhledávače. Tou druhou pak skutečnost, že na mnohé běžné dotazy vyhledávač nic nenajde – nerozumí třeba dotazu „výpis z katastru nemovitostí.“



Vyhledávač bohužel není příliš chytrý. Na slovíčko „katastr“ sice reaguje, ale na „výpis z katastru nemovitostí“ už nikoliv.

Chatbot Lev

Další drobností, kterou se ministerstvo pochlubilo na svém twitterovém účtu, je chatbot Lev. Kurzíva je na místě, nejedná se totiž o chatovací systém v pravém slova smyslu, kterému můžete napsat libovolný dotaz, ale máte na výběr vždy jen z několika možností.

V podstatě je to tedy jen jiná forma nápovědy a Q/A, která je ke všemu pomalejší, neboť Lev často nejde hned k věci a na každou reakci musíte čekat. Přitom je celý strom otázek a odpovědí natvrdo naprogramovaný podobně jako telefonní automat, čili k tomu není důvod.



Asistenti jsou dnes v módě, a tak jej má i Portál občana

Abychom však jen nekritizovali, autorům webu Gov.cz a Portálu občana patří velký dík, jelikož dokázali to, co v komerční sféře považujeme za něco samozřejmého už dlouhé roky.

Státní web konečně nevypadá jako kafkovský moloch s úřednickým newspeakem, kterému běžný smrtelník nerozumí, ale jako přehledný, jednoduchý a moderní vstupní bod do digitálního státu, který snad jednou bude opravdu fungovat v plné šíři a skrze Portál občana vyřešíme veškerou úřední agendu, aniž bychom museli děsit nestandardními žádostmi mnohdy vystresované dámy u přepážek Czech POINTu.



Lvovi sice nemůžete napsat nic nestandardního – komunikujete s ním jen klepáním na možnosti jako u telefonního automatu, přesto simuluje konverzaci, čili namísto rychlé odpovědi musíte počkat, než po kouscích vše zobrazí, což zdržuje. Je zbytečně ukecaný.