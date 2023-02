Česko už nemá „lovce dezinformátorů“. Michal Klíma v pozici vládního zmocněnce skončil

Funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací se po necelém roce ruší. Kabinet včera vydal zprávu, že mediální expert Michal Klíma v této pozici po dohodě skončil a nebude mít nástupce.

Zmocněnec loni sestavil tým strategické komunikace na Úřadu vlády, který má na starosti systém plánování kampaní, kampaň Deštník proti drahotě a koordinuje strategickou komunikace napříč ministerstvy a dalšími úřady státní správy. Ten tým bude pod vedením Pavla Lupjana fungovat i nadále.

Část Klímovy agendy přejde na Tomáše Pojara, který před koncem loňského roku přijal funkci vládního poradce pro národní bezpečnost. Převezme tak zejména boj proti vlivům cizí moci, kam spadá i boj s dezinformacemi.

„Koordinace boje proti vlivům cizí moci úzce souvisí s úkoly, které jako národní bezpečnostní poradce již vykonávám. Věřím, že tento krok posílí spolupráci jednotlivých složek českého státu a že dojde k zefektivnění celého systému. Právě za tímto účelem proto také vzniká i pracovní podskupina v rámci Bezpečnostní rady státu, která se bude primárně zabývat tímto typem bezpečnostních hrozeb,“ řekl Tomáš Pojar.

O dezinformacích bylo v souvislosti s Klímou slyšet nejvíce. A byla to také nejvíce kritizovaná činnost. Jak v lednu upozornil Jan Cibulka na iRozhlasu, vláda spolu s Klímou potichu připravovala Akční plán čelení dezinformacím, kolem kterého ale dělala samé tajnosti a který byl velmi vágně napsaný. Včetně toho, že v něm chyběla definice, co to dezinformace vůbec je. Což trochu zavání cenzurou.

Zrovna tento týden na něj reagovala i Unie vydavatelů otevřeným dopisem, v němž mj. kritizuje i navrhovaný dotační program na podporu nezávislých médií. Co s tímto plánem bude dál, zatím není jasné.