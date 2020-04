Český internet po měsíci karantény: Všechno běží a klíčoví hráči jsou připravení na mnohem větší katastrofu

„Z dat, která máme k dispozici, nesdílím názor, že jsou české sítě významně přetížené, a zároveň mohu prohlásit, že naše infrastruktura také zvládá zátěž bez problému. V naší konektivitě do NIX máme pořád dostatečnou rezervu, ale i přesto chceme navýšit připojení. Primární důvod je, že chceme mít rendundanci i v době největších špiček. V současnosti odbavujeme asi dvojnásobný provoz oproti době „předkoronové,“ ale nepředstavuje to pro nás žádný problém. Co se týče snížení kvality videa, jsem přesvědčen, že je to u našeho videoobsahu aktuálně zbytečné.

Výchozí kvalitu volíme chytře tak, abychom síť zbytečně nezatěžovali. To je výhodné i pro diváka, protože k němu nepřenášíme velké množství dat. Výchozí kvalita videa je závislá na různých faktorech a téměř nikdy není ta nejvyšší možná (FullHD). Tudíž kdybychom nižší výchozí kvalitu vynutili, výsledek by byl v podstatě stejný. Podle čísel je z celkového odsledovaného času ve FullHD asi jen 15 %. Pokud by docházelo k přetížení účastnických přípojek, automaticky zafunguje snížení kvality adaptivního streamu.“

Jan Dvořák, produktový manažer Seznam.cz