Cetin dostane sourozence. PPF rozdělí své operátory ve východní Evropě, jako to udělalo s O2

Přesně pět let poté, co se české O2 rozdělilo na O2 poskytující retailové služby a Cetin starající se o infrastrukturu, podnikly stejné krok také jejich sesterské společnosti z východní Evropy. PPF Telecom Group včera oznámila, že rozdělila dceřinky v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku.

Koncové služby bude pod stávajícím jménem nabízet Telenor, velkoobchodní nabídky zajistí Cetin Maďarsko, Cetin Bulharsko a Cetin Srbsko. Všechny navíc budou spadat pod nově vzniklou skupinu Cetin Group.

„Zatímco Cetin bude výhradně zajišťovat výstavbu a provoz infrastruktury, retailové firmy se budou moci plně věnovat rozvoji svých produktů a služeb a zákaznickému servisu. PPF Telecom Group si od tohoto kroku slibuje posílení retailové i velkoobchodní činnosti a větší příležitosti pro rozvoj byznysu v rámci střední a východní Evropy. Oddělení bude výhodné i pro spotřebitele podobně jako rozdělení společnosti O2 a Cetin v České republice před pěti lety,“ uvádí PPF v tiskové zprávě.

Mobilní služby PPF Telecom Group Země Mobilní zákazníci Pozice na trhu Česko (O2) 5 858 tisíc 2. ze 3 Slovensko (O2) 2 149 tisíc 3. ze 4 Maďarsko (Telenor) 3 030 tisíc 3. ze 4 Srbsko (Telenor) 2 809 tisíc 2. ze 3 Černá Hora (Telenor) 354 tisíc 1. ze 3 Bulharsko (Telenor) 3 006 tisíc 3. ze 3

PPF koupila středo- a východoevropské pobočky Telenoru před dvěma lety za 2,8 miliardy eur. Celkem tak působí již na šesti trzích (kromě zmíněných také na Slovensku a v Černé Hoře). Nejsilnější pozici má ovšem v Česku, protože kromě mobilní sítě má i rozsáhlou pevnou infrastrukturu, na které poskytuje internetové, hlasové a televizní služby. V jiných zemích jsou jeho pevné sítě malé.

O2 a Telenor jen dočasně

Pokud si PPF ponechá retailové služby i do budoucna, pravděpodobně je bude poskytovat pod jiným a sjednoceným názvem. Ty dosavadní totiž patří španělské Telefónice, resp. norskému Telenoru, a značky jsou jen „vypůjčené“. Licence na O2 platí do ledna 2022, ale PPF má opční právo na prodloužení o dalších pět let. Brand Telecomu pak může využívat do dubna 2021.

V Česku a na Slovensku mimochodem Norové působili také. Mezi lety 1998 a 2005 zde provozovali pevné služby prostřednictvím firem Telenor Networks a Nextra. Obě následně koupila GTS Novera. Tu zase časem spolkl tuzemský T-Mobile. A ten má zase dohodu s O2/Cetinem o společném budování mobilních sítí. Svět je zkrátka malý.