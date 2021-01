Cetin letos postaví 90 tisíc optických přípojek. Rychlost v síti stoupla o 25 %

Cetin chce mít do konce roku 2027 milion optických přípojek natažených až do domu či bytu, je před ním ale ještě dlouhá cesta. Letos vybuduje 90 tisíc nových – třikrát více než loni – a v závěru roku by tak jeho optika měla být v dosahu 150 tisíc domácností.

Cetin a T-Mobile společně vybudují optickou síť pro stovky tisíc domácností

A právě budování optiky budou pro společnost hlavním tématem následujících let. Cetin totiž potvrdil, že s modernizací původní metalické sítě xDSL „prakticky skončil“. Skoro dvě třetiny domácností již pokrývá rychlostí alespoň 100 Mb/s, dalších 20 % může využít až 50 Mb/s. Původní ADSL s rychlostmi stahování do 16 Mb/s zůstává pro 8 % domácností. Průměrná dostupná rychlost v síti stoupla meziročně o čtvrtinu na 105 Mb/s.

Rychlosti dostupné v síti Cetinu k 31. 12. 2020 Rychlost Bytových jednotek Podíl <20 Mb/s 339 000 8 % 20 Mb/s 326 000 8% 50 Mb/s 856 000 20 % 100 Mb/s 1 937 000 46 % 250 Mb/s 707 000 17 % 1000 Mb/s 59 000 1 % celkem 4 224 000 100 %

Cetin minulý měsíc navíc podepsal dohodu s T-Mobilem o společné optice pro stovky tisíc domácností. Ty vzniknou navíc nad plány obou společností. Díky společné investici a sdílení infrastruktury se tak rychlý internet dostane i do míst, kde by se jednotlivým poskytovatelům nevyplatilo stavět.

Měsíc už také trvá „nouzový stav“, při němž technici Cetinu nevyřizují nové objednávky na bondovaná připojení. Nestíhají poté, co technologii VDSL pro zdvojnásobení rychlosti v obou směrech zavedli největší partneři Cetinu – O2 a T-Mobile. Řeší tak jen správu klasické jednopárové sítě a bonding již dříve domluvený.

Co brání výstavbě rychlého internetu? Byrokracie: