ČEZ jedná o koupi českého Vodafonu, píší HN. Operátor mluví jen o „spolupráci“

Energetický gigant ČEZ se ještě loni tvářil, že se zapojí do aukce frekvencí, aby se mohl stát plnohodnotným mobilním operátorem. Dražby se nakonec nezúčastnil, ale jeho zájem o mobilní trh nepolevil. Podle Hospodářských novin totiž vyjednává o koupi Vodafonu.

Do sítí 5G v Česku by mohl promluvit i ČEZ. Zvažuje účast v aukci o frekvence

ČEZ by za tuzemskou pobočku Vodafonu mohl zaplatit nižší desítky miliard korun, o akvizici by mělo být jasno do léta. Česká mobilní trojka možné námluvy potvrdila, avšak bez bližších podrobností.



Mapa optických sítí ČEZu a Vodafonu (UPC)

Vodafone na našem trhu působí od roku 2005, kdy koupil společnost Český Mobil provozující síť Oskar. Operátor má dnes okolo čtyř milionů zákazníků mobilních služeb. Loni navíc významně posílil, když pod něj spadla kabelová síť UPC. Mateřský Vodafone Group totiž od Liberty Global koupil pevné sítě v zemích střední a východní Evropy, kde už sám působil.

Aktualizováno (10:10) – Vodafone pro Živě.cz potvrdil, že s ČEZem jedná. Místo kompletního převzetí ale mluví o strategické spolupráci. „Hospodářským novinám jsme potvrdili, že už od období před 5G aukcí probíhají se společností ČEZ jednání o různých možnostech strategické spolupráce. Nepotvrdili jsme ale, že se jedná rovnou o prodeji celé společnosti Vodafone,“ řekl mluvčí operátora Ondřej Luštinec.

Od energií k telekomunikacím

Potenciální akvizice by z ČEZu udělala veledůležitého telekomunikačního hráče. Sám už na působí na mobilním trhu coby virtuální operátor (v síti O2) s více než 100 tisíci zákazníky. Nově se ale konečně odvážil monetizovat také rozsáhlou optickou síť, když začal nabízet internetové připojení spotřebitelům. Jeho síť tvoří 8500 km linek, páteř UPC pak tvoří 6200 km optiky. Na ní má pak napojenou rozsáhlou síť kabelové sítě v dosahu více než milionu domácností.

Dalším gigabitovým hráčem bude ČEZ. Internet již poskytuje prvním zákazníkům

Ještě před loňskou aukcí se spekulovalo o možném vytvoření státního mobilního operátora. Pokud by ČEZ nakonec Vodafone opravdu koupil, tento scénář by se tak trochu naplnil. Bezmála 70 % akcií ČEZu totiž patří státu, konkrétně ministerstvu financí.

