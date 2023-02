Čína zakázala ChatGPT, mohl by šířit západní lži. Baidu chystá vlastní AI

Čína svým technogigantům zakázala uvádět služby postavené na ChatGPT. Aspoň to tvrdí zdroje japonského listu Nikkei Asia. Regulátor údajně čínským podnikům Tencent Holdings a Ant Group, fintechu spadajícímu pod Alibabu, zakázal používat chatbota od OpenAI přímo i nepřímo přes třetí strany.

Čínské podniky přitom nezůstanou stranu a chystají svou vlastní umělou inteligenci. Před uvedením se ovšem budou muset hlásit regulačnímu úřadu. ChatGPT v Číně oficiálně nefunguje, vývojáři a vývojářky třetích stran nicméně službu zpřístupnili přes svoje miniaplikace pro sociální platformu WeChat. Tencent jich už několik zablokoval včetně několika napodobenin.

Státní list China Daily na Weibu před pár dny napsal, že chatbot by americké vládě mohl pomáhat šířit dezinformace a manipulace globálních narativů, které by vyhovovaly jejím geopolitickým zájmům. Za překvapivé to lze označit jen těžko. Čína řadu zahraničních služeb blokuje včetně Facebooku, Googlu nebo YouTubu.

Místo nich tvoří vlastní alternativy, které snáze cenzuruje. Weibo je např. čínská obdoba Twitteru. Podobně to bude s umělou inteligencí. Čína potřebuje vlastní cenzurovatelné řešení. Jedno takové nabídne Baidu, jehož bot Ernie bude veřejně představen v březnu. Jako první o tom informovala agentura Bloomberg.



Ze začátku nepůjde o plnohodnotný chatbot, nýbrž jen o omezený bot, který bude integrovaný do několika produktů. Kromě Baidu, které Ernie vyvíjí od roku 2019, se o AI zajímá několik startupů, které získaly peníze od investorů jako Sequoia a Sinovation Ventures.

Na západě je momentálně populární ChatGPT, do jehož výrobce Microsoft investuje 10 miliard dolarů a začíná technologii komerčně nabízet v Bingu. Své řešení připravuje také Google. Ernie tvoří 100 miliard parametrů, GPT 3 pak 175 miliard parametrů. Přesný počet parametrů v dnešním ChatGPT neznáme a nevíme, jak budou technologie kvalitativně porovnatelné.

