Čínské obsazení Tchaj-wanu by otřáslo světem počítačů mnohem víc než ruská invaze na Ukrajinu

Tchaj-wan je v moderním světě kritickou zemí, která díky společnostem a továrnám jako TSMC, Foxconn, Acer, Asus, HTC, Gigabyte a dalším zajišťuje čipy, elektroniku a zařízení pro celý svět.

Tchajwanská armáda vyvíjí sofistikované taktiky pro boje ve městech

Jak informoval web Reuters, vedoucí činitelé bezpečnostních úřadů MI5 a FBI společně varovali, že Čína představuje stále větší nebezpečí pro USA, Velkou Británii i Evropu. Důvodem je právě Tchaj-wan, který se nechce podvolit Číně a už dlouho se předpokládá, že by Čína mohla na Tchaj-wan podniknout invazi, možná i podobně řešenou jako právě teď v případě Ruska na Ukrajinu.

„Čína je obrovským nebezpečím pro západní podniky, snaží se a je připravena krást technologie všeho druhu. Čínský vládní hackerský systém je větší, než mají všechny ostatní velké země dohromady,“ upřesnil ředitel Christopher A. Wray z FBI. „Pokud by Čína napadla Tchaj-wan, znamenalo by to nejhorší byznysovou krizi, kterou svět kdy viděl,“ dodal Wray.

Protože tyto scénáře jsou poměrně reálné, země jako USA nebo Evropa už začaly s rozvojem vlastní infrastruktury pro klíčové technologie, jako je výroba čipů, které jsou dnes už základem většiny zařízení, a tím pádem i segmentů jako třeba automobilový průmysl.

Díky současné invazi Ruska na Ukrajina ale Čína poměrně dobře vidí případné následky chování většiny zemí, které se spojily proti tomuto kroku, kdy došlo k masivním sankcím a omezení spolupráce s Ruskem. Taková reakce rozhodně není asi to, co by si Čína z ekonomického pohledu chtěla „vyzkoušet“, protože zbohatla a roste právě díky vývozu nejen do západních zemí. Pokud by podobná situace nastala po útoku Číny na Tchaj-wan, pravděpodobně by to pro Čínu mělo ještě větší ekonomické následky, než pociťuje Rusko.

Otázka zní, stojí Číně převzetí Tchaj-wanu za takové případně problémy? Nejspíše nikoli, avšak jak sledujeme chování ruského prezidenta Putina, logika nemusí být vždy na prvním místě.