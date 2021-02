Čínský Tencent koupil podíl v pražském herním studiu Bohemia Interactive

Tak přece jen čínský kapitál zavál do největšího českého herního studia. Půl roku poté, co Bohemia Interactive popřela zvěsti o námluvách s Tencentem, se obě společnosti domluvily na obchodu. Tencent nicméně nekoupil celou „Bohemku“, zajistil si jen menšinový podíl.

Bohemii Interactive kupují Číňané, majoritní podíl získá Tencent. Aktualizováno: Akvizice popřena

„Jsme rádi, že prohlubujeme naše vztahy s Tencentem, jednou z nejvýznamnějších internetových i herních společností na světě. Těšíme se, že budeme pracovat na našich současných i budoucích projektech s podporou silného partnera, který nás po mnoho let zná a chápe náš jedinečný přístup k vývoji online her,“ říká Marek Španěl, výkonný ředitel Bohemie Interactive.

Jak velký podíl a kolik Tencent zaplatil, zůstává tajemstvím. V minulosti už ale podobných investic učinil přes dvacet. Drží po pěti procentech ve společnostech Ubisoft, Paradox Interactive a Activision Blizzard. Vlastní také přes 22 % v Dontnodu, tvůrců Life Is Strange a Vampyra, a 40 % v Epic Games. V minulosti také koupil většinové podíly v Klei Entertainment (Don't Starve), Supercell (Clash of Clans) a Grinding Gear Games (Path of Exile). Plně pak ovládá například Riot Games, autory League of Legends a Valorantu.

Tencent je pro Čínu něco jako Google, Facebook a Amazon dohromady. Patří mu sociální sítě Weibo, WeChat, QQ, provozuje vlastní webový vyhledávač a také několik e-shopů či multimediálních služeb.

Bohemia Interactive je jedním z nejstarších českých videoherních studií. Před 20 lety zaujalo svět realistickou taktickou střílečkou Operace Flashpoint, na ni navazuje sérií ARMA. Kromě toho vyvíjí také survival DayZ, looter shooter Vigor a variaci na Minecraft jménem Ylands. Bohemka dnes zaměstnává přes 350 lidí a její hry loni hrálo více než 14 milionů hráčů. Společnost minulý rok prodala 5,7 milionu titulů a utržila rekordních 1,6 miliardy korun.