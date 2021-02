Cloudům se daří, a tak v Praze otevírá první český hub pro Google Cloud

Poněkud specifický rok 2020 otestoval, jak je na tom globální digitální infrastruktura a jestli unese skokovou změnu návyků počínaje masivním přesunem zaměstnanců na home office a konče školáky na distanční výuce. Školáky, jejichž dopolední videohovory s učitelkami potrápily na poslední míli nejednoho internetového operátora.

Ruku v ruce s tím se loni v ještě větší míře začalo mluvit o přechodu mnoha firem do cloudu – ať už bylo hlavním motivem hledání úspor formou komplexního informačního outsourcingu, anebo jeho flexibilita a škálovatelnost.

Krize pomohla komerčním cloudům

Tato zvýšená poptávka se samozřejmě promítla i do hospodářských výsledků poskytovatelů velkých veřejných a hybridních cloudů. Pro Microsoft je dnes jeho Intelligent Cloud (ekosystém Azure aspol.) optikou celého fiskálního roku zdaleka nejsilnější segment podnikání. Překonává jak More Personal Computing (Windows, Xbox, Surface), tak byznysové produkty (Office aj.). Podobně je na tom Amazon a jeho ekosystém AWS.

Daří se i Alphabetu, byť v jeho případě cloudový byznys tvoří zatím relativně malý zlomek tržeb. Zatímco obecné Google Services za loňský roky vygenerovaly 168 miliard dolarů, stále relativně nový Google Cloud 13 miliard. Ovšem v roce 2018 to bylo pouze necelých 6 miliard.

Google má tedy ambice dále posilovat, a to i v regionu střední Evropy, kde bychom se měli dočkat nových datacenter. Pražská pobočka se rozšířila o nové experty na cloudový byznys a v Praze zároveň pod hlavičkou společnosti Actum Digital Tomáše Vondráčka, Jana Havla a Ratibora Líbala vzniká s posvěcením Googlu expertní centrum pro celý region. Mělo by být největší svého druhu v Česku.

Actum Center of Excellence for Google Cloud nabídne partnerům z řad podniků i startupů pět desítek specialistů s certifikací Google Cloud. A jelikož přechod do cloudu mnohdy vyžaduje kompletní změnu koncepce a myšlení na „cloud native“ – není to jen další hučící server v rackové skříni kdesi u ajťáků –, centrum nabídne jak odborné poradenství, tak případně i realizaci všech nových technologií.

To je velmi důležité, cloudy tu totiž sice jsou, s lidským kapitálem je to ale už horší. Nedostatek špičkových specialistů trápí celou oblast ICT, mnohé menší společnosti tak do cloudu nemigrují už jen proto, že na to prostě nemají lidi.

Google získal silné evropské značky

Google Cloud v posledních letech získal několik velkých evropských jmen. K těm čítankovým patří třeba Airbus, firma se ale chlubí také velkým německým průmyslem, který je kvůli své velikosti přece jen trošku rigidní.

Do alphabetího cloudu tedy přešly korporace jako Lufthansa nebo Deutsche Bank. Actum Digital pak podobným způsobem převedl do cloudu třeba zásilkovou společnost Conrad Electronic. Českým jménům s globálním přesahem, které jedou na Googlu, nakonec vévodí Kiwi.