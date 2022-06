Co jsme si, to jsme si. Alza se po šesti letech vrátila do srovnávače cen Heureka.cz

V květnu 2016 se rozjela dramatická válka mezi Alzou a Heurekou, největším tuzemským e-shopem a největším srovnávačem cen. Alza se z Heureky stáhla a obvinila ji z podjatosti. Srovnávač tehdy patřil investiční skupině Rockaway, která zároveň vlastnila i online obchody CZC nebo Mall, tedy největší rivaly Alzy.

Toho roku Alza spustila a následně i zrušila web BezHeureky.cz, na němž vedla antikampaň, ve které uváděla, že srovnávač už není nezávislý, bude zvýhodňovat sesterské e-shopy a pro konkurenty nebude výhodné ve srovnávači působit. Alze se skutečně podařilo několik desítek menších online prodejců přesvědčit, aby z Heureky také odešli.

Obě společnosti se pak utkaly také u soudu, Alza v roce 2019 u první instance i následného odvolání prohrála a musela se Heurece omluvit, protože se neprokázalo, že by k nějakému z(ne)výhodňování skutečně docházelo. Alza se však do srovnávače nakonec nevrátila, a to ani poté, co se Heureka na podzim 2019 osamostatnila, byť měla s Mall Group stejného majitele. K definitivnímu odloučení došlo až letos na jaře, kdy Mall Group koupila polská společnost Allegro.

To byl zřejmě impuls k tomu, aby Alza s Heurékou opět začaly spolupracovat. Nejprve v dubnu zakopaly válečnou sekeru slovenské mutace webů, teď i ty české. Až tedy příště budete hledat nejnižší cenu nového iPhonu na Heuréka.cz, bude tam také Alza.cz.



Alza je zpět na Heurece