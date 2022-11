Covid, inflace, Ukrajina… Microsoft hledá důvody, proč klesá zájem o Windows

Finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí jsou i nejsou pozitivní. Pro Microsoft skončilo 30. září první čtvrtletí fiskálního roku 2023 a jeho příjmy meziročně vzrostly o 11 % na 50 miliard dolarů. Provozní zisk vzrostl o šest procent na 21,5 miliardy, čistý zisk v meziročním srovnání klesl o 14 % na 17,6 miliardy dolarů. Jde o nejnižší růst od roku 2017.

Po covidu přišlo vystřízlivění. Prodeje počítačů prudce klesají, roste jen Apple

Je podstatné pamatovat dva přinejmenším dva klíčové kontexty. Technologické firmy byly namlsané po vysokých číslech z covidové éry, po které nutně musel přijít propad. Současně máme vysokou inflaci v mnoha oblastech světa a ruskou válku na Ukrajině.

V posledních měsících se počítačů prodává stále méně. To se odrazilo v tom, že Microsoftu se příjmy z maloobchodního prodeje Windows propadly o 15 %. Přesto podle ředitele Nadelly používanost stoupala. Srovnává totiž s obdobím před pandemií, která nás zasáhla v roce 2020, přičemž podle něj je v aktivním provozu každý měsíc o 20 % počítačů s Windows víc.

V průměru lidé ve Windows 10 a 11 tráví o 8,5 % více času ve srovnání s obdobím před dvěma a půl roku. Na Jedenáctky prý více začínají migrovat podniky, komerční licence a služby se prodávaly o osm procent lépe.

Divize se spotřebitelskými produkty nazvaná More Personal Computing jako celek do pokladny přisypala 13 miliard dolarů, tj. o 3 % méně než ve stejném období před rokem. Mohl za to i tříprocentní propad produktů a služeb se značkou Xbox.

Azure roste, ale…

Oproti tomu o 9 % vyrostla divize Productivity and Business Processes. Spotřebitelské tarify Microsoft 365 si předplácí už 61,3 milionu lidí (13% nárůst) a spotřebitelské Office vyrostly o sedm procent. Na firmy orientované Office vyrostly rovněž o sedm procent a Office 365 dokonce o 11 %. Růst této divize není raketový, ale předčil očekávání.

Jako obvykle se dařilo také Intelligent Cloudu, kde firma hlásí 20miliardové příjmy a 20% meziroční zvýšení. Microsoft tvrdí, že všechno se víceméně vyvíjelo podle jeho očekávání.

Jeho nejsilnější značku představuje Azure, který do nejvýdělečnější divize spadá. Ačkoli společně s dalšími cloudovými službami vyrostl o solidních 35 %, Microsoft plánoval, že to bude o procentní bod víc. Během konferenčního hovoru to řekla Amy Hood, finanční ředitelka Microsoftu.

Ani Microsoftu nesvědčí drahé energie, zejména tedy serverům, do karet mu nehraje ani silný dolar. Očekává přitom, že v dalším čtvrtletí dále oslabí zájem o počítače s Windows (prodá se o 30 % licencí méně), spotřebitelský Office, Xbox a reklamu. Azure poroste, ale o pět procentních bodů pomaleji než v prvním čtvrtletí fiskálního roku.

Microsoft se neblíží krachu ani zdaleka, investoři a investorky ale zpomalování růstu nevidí rádi.

