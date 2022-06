Curve utahuje opasky. Zadarmo bude možné připojit pouze dvě platební karty

Fintechový startup Curve zásadně mění podmínky a možnosti svého bezplatného tarifu. Tedy abychom byli zcela přesní: firma změny prezentuje jako přidání nového tarifu Curve X, nicméně součástí novinky je citelné ořezání bezplatné varianty.

„Curve je jedinečný. Ale to už jste věděli. Možná nevíte, že uskutečnění tohoto zázraku stojí hodně peněz. S rozšiřováním se tyto náklady snižují. Proto nám až dosud trh umožňoval financovat některé náklady ve jménu růstu. Ale trh už takto nefunguje. Rychle se změnil a my se mu musíme přizpůsobit. V reakci na měnící se prostředí jsme se v poslední době zaměřili na krátkodobou ziskovost. To znamenalo přeuspořádání našeho plánu a revizi cenové nabídky,“ vysvětluje firma na blogu.

Změna pravidel

Curve vydává platební karty (aktuálně Mastercard), které lze v mobilní aplikaci propojit s dalšími debetními i kreditními kartami, z nichž se při platbách strhávají inkasované částky. Uživateli tak stačí nosit jednu jedinou kartu s tím, že si v aplikaci může vybrat, ze které karty budou peníze strženy.

Nový tarif Curve X nabízí možnost přiřadit si ke kartě Curve až pět platebních karet. Uživatelé přitom mohou neomezeně využívat funkci Go Back in Time, umožňující zpětnou změnu karty, z níž byla stržena inkasovaná částka. Z bankomatů lze touto kartou vybrat bez poplatků ekvivalent až 200 britských liber, tj. v přepočtu asi 5730 Kč. Za Curve X zaplatí zákazník 5 liber (cca 140 Kč) měsíčně.

Přidání nového tarifu znamená citelné omezení bezplatné varianty. Konkrétně bude možné k jedné kartě Curve s bezplatným tarifem připojit jen dvě platební karty a funkci Go Back in Time půjde využít jen třikrát za měsíc. Limit pro výběr z bankomatů bez poplatků se naštěstí nemění a zůstává na 200 librách (cca 5730 Kč) měsíčně.

„Nabídka bezplatné karty Curve je pro naše zákazníky důležitá a my jsme tvrdě bojovali za její zachování. Ale také jsou s ní spojené největší náklady. Proto jsme se rozhodli, že namísto zrušení bezplatné úrovně zavedeme hodnotné a levné předplatné s názvem Curve X, které maximalizuje hlavní výhody karty Curve,“ vysvětluje fintech.

Chcete neomezený počet karet? Plaťte víc!

Oba tarify tedy nabízejí jen omezený počet karet, jež lze propojit s kartou Curve, což stírá jeden z hlavních argumentů, proč vlastně tuto službu využívat. Ano, jistě se najdou zákazníci, kterým limit v podobě dvou, respektive pěti karet bude stačit, nicméně proti dosavadnímu stavu jde o zásadní omezení.

Přehled tarifů Curve

Pokud byste chtěli s kartou Curve propojit více platebních karet, pak budete muset přejít na vyšší placený tarif Curve Black, jenž přijde na 10 britských liber (cca 290 Kč) měsíčně. Kromě neomezeného počtu připojených karet patří k jeho výhodám také možnost vytáhnout z bankomatů hotovost ve výši až 400 liber (cca 11 470 Kč) za měsíc.

Kromě konsolidace několika platebních karet do jedné je Curve zajímavé také pro uživatele chytrých náramků a hodinek Xiaomi s podporou Xiaomi Pay. Ty totiž podporují pouze platební karty Mastercard od ČSOB, mBanky a Curve. Pořízení karty Curve je tedy vcelku jednoduchou cestou, jak nositelnostmi Xiaomi bezkontaktně platit i s kartami jiných bank.