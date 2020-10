CZ.NIC chce pomoci státu s pandemií. Nabízí svoje MojeID a zkušenosti

Vláda apeluje na veřejnou i soukromou sféru, aby pracovala pokud možno co nejvíce z domova a v případně státní správy aby komunikovala s veřejností bezkontaktně – elektronicky. I když základní pilíře takové komunikace existují – máme tu Datové schránky, Portál občana, NIA a další subsystémy, mnoha občanům stále chybí ověřená elektronická identita, kterou by mohli použití, no a státu a samosprávě další služby, které by na ni byly adekvátně napojené.

Aktuálně by to rád napravil správce české domény CZ.NIC, který má bohaté zkušenosti se svým vlastním systémem elektronické identity MojeID. I když jej mohli zájemci v počátcích používat především k přihlašování do nejrůznějších českých e-shopů apod., dnes lze MojeID použít i k přihlášení do infrastruktury NIA (Národní identitní autorita) a tedy k Portálu občana a dalším systémům státu.

CZ.NIC proto v tiskové zprávě nabízí státu spolupráci a vlastní zkušenosti se správou bezmála 700 tisíc účtů.

Věřím, že je naším společným cílem, aby mohlo v této době co nejvíce občanů České republiky přistupovat pohodlně a v bezpečí svého domova ke službám státu. Naše sdružení proto nabízí již dlouhodobě existující a prověřené řešení v podobě služby mojeID, která je veřejnosti poskytována zdarma. Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC Sdružení CZ.NIC nabízí vládě České republiky funkční a akreditované řešení pro elektronickou identifikaci, kterou je služba mojeID. Omezování úředních hodin je v současnosti velkou překážkou především pro ty, kteří se obracející na stát například s žádostmi o podpůrné programy (COVID nájemné apod.). Hlavně pro ně je online komunikace důležitější, než kdykoliv předtím. CZ.NIC proto nabízí vládě ČR pomoc nejen při propagaci online služeb státu, ale konkrétně mohou specialisté z CZ.NIC pomoci s implementací prostředků elektronické identity do různých agendových systémů státních orgánů a samosprávy. Jaromír Novák, manažer CZ.NIC pro komunikaci se státní správou

Podívejte se, co umí eObčanka a jak získat nový průkaz: