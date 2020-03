CZ.NIC prodlužuje platnost nezaplacené české domény. Kvůli krizi nově až 60 dnů

„Prodloužení platnosti internetové domény by nemělo být tím nejdůležitějším, co by měli nyní uživatelé řešit. Proto jsme se rozhodli upravit naše systémy tak, aby nezaplacená doména a služby na ní napojené nepřestaly fungovat po 30 dnech, jak tomu bylo dosud, ale až za 60 dnů. Věříme, že tato změna pomůže lidem a firmám, které jsou kvůli karanténním opatřením ve složité situaci a nefunkční doména a na ní navázané služby, jako jsou web či e-maily, by pro ně mohly představovat velký problém.“

Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC