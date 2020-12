Další hřebíček do rakve papírových publikací: IKEA po 70 letech končí s tištěným katalogem

V podstatě od počátků veřejně dostupného internetu se vedou polemiky o tom, zda tento způsob předávání informací bude znamenat konec papírových médií. Jedním z náznaků čistě digitální budoucnosti může být aktuální rozhodnutí švédské nábytkářské firmy IKEA, která ukončuje vydávání papírového katalogu svých produktů.

Katalog IKEA je natolik ikonickým pojmem, že má dokonce svou vlastní stránku na Wikipedii. Periodikum, které bylo poprvé publikováno ve Švédsku v roce 1951, bylo dlouho považováno za hlavní marketingový nástroj. Od roku 2004 spotřebovával 70 % ročního marketingového rozpočtu.

Konec papíru?

Rozhodnutí přichází v okamžiku klesajícího zájmu o papírové vydání. Firma své produkty již nějaký čas propaguje i digitálně – kromě webových stránek poskytuje také mobilní aplikace, ve kterých si zákazníci mohou nábytek vyzkoušet u sebe doma či v kanceláři prostřednictvím rozšířené reality. Krok není překvapivý ani s ohledem na ekologické aktivity firmy.

Svůj podíl má i stávající pandemie nového koronaviru, během které se zákazníci přesunuli z kamenných prodejen na internet. Tržby z online obchodů se v uplynulém roce zvýšily o 45 %, přičemž webové stránky ikea.com zaznamenaly přes čtyři miliardy návštěv.

Na vrcholu v roce 2016 distribuovala IKEA 200 milionů katalogů ve 32 jazycích včetně češtiny. Dle dokumentu BBC bylo vytištěno více kopií této publikace než Biblí nebo Koránů, čímž se katalog stal periodikem s největším počtem výtisků.

Už jen digitálně

„Již 70 let je [katalog] jedním z našich nejunikátnějších a ikonických produktů, který inspiroval miliardy lidí po celém světě.“ řekl Konrad Grüss, výkonný ředitel Inter IKEA Systems BV. „Způsob konzumace médií a chování zákazníků se však změnilo a IKEA na to reaguje zvýšením investic do digitální propagace.“

Posledním katalogem, který je možné vyzvednout na pobočkách tohoto řetězce, je katalog pro rok 2021. Blížící se konec však naznačovala i nemožnost objednat si jeho zaslání. „Každým krokem vstříc udržitelnější budoucnosti. Každým rokem méně vytištěných katalogů. Z tohoto důvodu je počet katalogů na zasílání omezený a již není možné si katalog objednat do vaší schránky.“ uvádí se na oficiálním webu.

Jak již zaznělo, katalog IKEA byl nesporně fenoménem své doby a nemůže tedy jen tak upadnout v zapomnění. Švédský výrobce nábytku ho proto připomene knihou, která by měla spatřit světlo světa na podzim příštího roku.