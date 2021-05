Další pokus o skutečně chytrou domácnost se jmenuje Matter. Tak snad to už konečně vyjde

CHIP má nové jméno, teď mu budeme říkat Matter. Pokud netušíte, která bije, je to v naprostém pořádku, jedná se totiž o zkratku Connected Home over IP, o které jsme psali už před dvěma lety.

Apple se dal dohromady s Googlem, Amazonem i Ikeou. Chtějí společně konečně vybudovat chytrou domácnost

Apple, Google a desítky dalších společností se totiž tehdy dohodly, že konečně stvoří univerzální protokol chytré domácnosti, pomocí kterého se domluví krabička výrobce A s krabičkou výrobce B.

Matter je založený na IP protokolu, pro přenos dat zatím podporuje Wi-Fi a Thread (IEEE 802.15.4) a Bluetooth Low Energy pro úvodní a snadnou registraci nového zařízení do sítě. Protokol se vyvíjí pod svobodnou licenci a je k dispozici na GitHubu.



Tentokrát to prý už bude fungovat, slibuje Matter

Společně s Matterem mění svůj název také Zigbee Alliance, která doposud zastřešovala stovky výrobců, kteří používali její stejnojmenný protokol. Nově si bude říkat Connectivity Standards Alliance – CSA, čímž dělá tlustou čáru za Zigbee samotným.

Členy CSA jsou dnes prakticky všichni od Applu a Googlu po Ikeu, Samsung a ARM, čili jakási naděje tu opravdu je. Na stranu druhou, podobných vzletných prohlášení, že chytrá domácnost bude díky interoperabilitě skutečně chytrá, jsme tu měli v posledních deseti letech požehnaně, čili realitu ukáže až čas.