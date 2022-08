Datovou schránku si dobrovolně zřídilo již půl milionu lidí. Od roku 2023 se budou zakládat automaticky

Vít Rakušan oznámil, že se 1. srpna do systému datových schránek zaregistrovala půlmiliontá fyzická osoba. „Je to důkaz toho, že lidé datovkám přichází na chuť a využívají je pro komunikaci ať už s úřady, nebo třeba s podnikateli a firmami,“ uvedl ministr vnitra, pod jehož gesci datovky spadají.

Všech půl milionu schránek zatím bylo dobrovolných. Ze zákona je mají povinnost používat orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a některé další typy podnikatelů, jako jsou advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, znalci nebo soudní překladatelé.

Od 31. března 2023 se automaticky zřídí i podnikajícím fyzický osobám. Avšak již o 1. ledna 2023 se automaticky vytvoří i fyzickým osobám, a to po prvním použití identity občana. To, když se například pomocí bankovní identity, eObčanky nebo mojeID přihlásí na Portál občana, do Očkovacího portálu apod. Fyzické osoby ale mohou schránku zpětně deaktivovat.

Začátkem příštího roku se mění i technické možnosti datových schránek. Zvýší se maximální velikost zpráv z 50 MB na 1 GB a jako přílohu bude možné vkládat komprimované soubory ZIP či kontejnery ASiC.

Někde mimochodem píšou, že datovku teď má půl milionu občanů. To je rozhodně zavádějící tvrzení. K 9. srpnu bylo aktivních schránek necelých 1,4 milionu, z toho 450 tisíc u fyzických osob. Půlmiliontá registrace znamená, že asi 50 000 schránek není aktivních. Buď jejich majitel zemřel, šel do vězení nebo požádal o deaktivaci.