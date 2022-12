DHL nakoupí od Fordu dalších 2 000 elektrických dodávek. Patří k lídrům elektromobility

Až vám příští rok přiveze DHL balíček, možná už před domem zastaví elektrická dodávka. Nadnárodní logistické impérium, které spadá pod křídla německé pošty, dnes totiž oznámilo uzavření strategického partnerství s Fordem.

Video: Robotická dodávka německé pošty se prohání na testovacím okruhu

Automobilka dodá do konce roku 2023 pro DHL více než 2 000 elektrických poštovních dodávek E-Transit, které by se měly objevit na silnicích ve všech regionech, ve kterých DHL provozuje své služby.

DHL provozuje už 27 000 elektrických vozů

V Evropě jich bude pravděpodobně nejvíce, Deutsche Post DHL totiž obrovským nákupem víceméně reaguje na požadavky Evropy a její bezuhlíkové strategie.

Nutno podotknout, že německá pošta a její DHL mají s elektroautomobilitou bohaté zkušenosti, už dnes totiž provozují více než 27 000 elektrifikovaných dodávek. Nákup E-Transitů od Fordu tak bude jen další logický krok.



Flotilu dodávek DHL rozšíří 2 000 E-Transitů od Fordu

Německá pošta za tímto účelem jen v této dekádě investuje do elektromobility a s ní spojené infrastruktury dobrých 7 miliard eur. Ford samotný pak chce být na evropských trzích uhlíkově neutrální do roku 2035 a celosvětově nejpozději do roku 2050.

Elektromobilitu chtějí všichni, nejen Brusel

Tlak na bezuhlíkovou dopravu totiž ani zdaleka nepramení jen z tolik citovaného Bruselu, ale své dlouhodobé strategie mají pochopitelně také Čína – jeden z lídrů elektrifikace dopravy – a USA.

Svět zaspal. V Číně v září koupíte auto s grafenovou baterií a dojezdem 1 000 km. Nabije se za 8 minut

Zhruba v polovině století tak těm, kteří neprojdou technologickou obměnou, jenž nemá v posledních sto let obdoby, jednoduše ujede vlak a jejich místo na trhu může obsadit dnes něco zdánlivě nemyslitelného: malé i větší elektrické automobily z Číny.

To by byla pro tradiční evropský automobilový trh, na který je jako výrobce i subdodavatel masivně navázaná také Česká republika, naprostá katastrofa.