Digitálně od příjezdu do odjezdu. Český startup MyStay digitalizoval pobyty v hotelích, ještě než to bylo cool

Na lisabonském WebSummitu jsem se díky Enterprise Europe Network potkal se třemi zajímavými startupy. Portugalský Connect Robotics doručuje zboží pomocí dronů, německý Tiwari chce stavět habitaty na Měsíci 3D tiskem z měsíčního prachu, třetí se jmenuje MyStay a v daném kontextu nedělá nic až tak cool.

…ale jen na první pohled. Nemá hlavu v oblacích, jeho nápady neplní titulky pop-sci magazínů a vlastně bych řekl, že už to není startup. Spíše docela slušně etablovaná firma s produktem, který má obrovský obchodní potenciál s globálním dosahem. MyStay digitalizuje vše na ose zákazník-hotel od předpříjezdových informací, přes platbu, check-in, otevření pokojových dveří, objednávky služeb při pobytu, až po check-out a hodnocení. Nikdo jiný na světě nemá tak komplexní a tvárný produkt tohoto druhu.

Český projekt pobral ceny a nabírá na síle

A ještě jedna věc zaujme. Ta firma je česká. Příběh MyStay začal v roce 2016, kdy vývojářský tým analyzoval 50 dílčích mobilních aplikací v hotelích po celé Evropě. Myšlenka dostat všechny zmíněné akce do jedné appky hned v roce 2016 okouzlila poroty soutěží Get in the Ring, UX design award a StartupBootCamp. O rok později získává MyStay ocenění Startup Roku a v roce 2018 si Booking.com vybral MyStay jako škálovatelný Guest Experience produkt.

Nedávno byla tato služba vybrána Světovou organizací cestovního ruchu OSN (UNWTO) za podpory Světové zdravotnické organizace (WHO) jako nejúplnější celosvětové řešení pro zmírnění dopadu covidu na cestovní ruch v roce 2020. Nejčerstvějším úspěchem je listopadové vyhlášení MyStay jedním z 25 celosvětově nejzajímavějších startupů pro rok 2022 (společnost Phocuswire/Phocuswright).

Ale hlavně přišel investor – největší nizozemská síť hotelů Van der Valk. Díky tomu dnes MyStay sídlí v Amsterdamu, ale vývojové týmy stále pracují v Praze.



Vlevo Anna Měrková z Enterprise Europe Network, napravo Pavlína Zychová ředitelka MyStay.

Se získáváním nových kontaktů v zahraničí pomáhá firmě zmíněná síť Enterprise Europe Network. „Tohle není jen fráze, ty kontakty jsou neocenitelné. Zvláště v začátcích je obrovský rozdíl, jestli na jednání s managementem nadnárodní hotelové sítě přijde „bezejmenný“ startup, nebo jej představí Evropskou komisí zřízená EEN. A s novými kontakty nám pomáhají dodnes,“ hodnotí letitý vztah spoluzakladatelka a CEO MyStay Pavlína Zychová.

Digitalizovali, ještě než to bylo cool

Covid a s ním spojená opatření nastartovala v hotelovém odvětví obrovskou vlnu digitalizace. MyStay měla náskok. Ale nejde tu o pouhé převedení některých kroků do digitální podoby. Výhody jdou dál.

Na straně zákazníka jsou to informace dostupné na jednom místě – lepší informovanost snižuje úzkost spojenou s cestováním.

Hotel může díky MyStay zefektivnit provoz, snížit náklady, eliminovat fronty na recepci a vrátit recepčnímu jeho původní funkci. Nejde o odstranění osobního kontaktu, naopak. Recepční, který dnes normálně tráví většinu času s hostem vyplňováním formulářů a nastavováním vstupní karty, příliš úzký kontakt nemá. Když tohle všechno převezme aplikace, vypadá setkání recepčního s hostem úplně jinak.

MyStay provází hosty celým pobytem. Proces začíná zasláním užitečných informací před check-inem (transferové služby, informace o taxi a veřejné dopravě, podrobnosti o přihlášení a odhlášení, čas a místě snídaně atd.). Při check-inu není nutné předávat informace, už jsou v systému. A to znamená ještě jednu výhodu - nevznikne chyba při ručním zadávání dat (nemluvě o práci s informacemi u návštěvníků z arabských zemí, Asie apod., kde používají jiné písmo).



Služba poskytuje hostům bezkontaktní check-in a check-out. Kartový dispenser může vypadat třeba takhle (stačí tablet za pár tisíc), ale MyStay má i řešení s klasickými kovovými klíči. Ke vstupu do pokoje lze použít mobil a různé technologie od NFC po QR kódy.

Při pobytu má host k dispozici interaktivní katalog hotelových služeb (restaurace, bar, wellness, posilovna) a objednání je otázkou několika kliknutí. Šance, že si host tímto způsobem objedná službu, je statisticky vyšší, než když je odkázaný na letáčky a telefonické objednání. U některých partnerů se objem objednaných služeb zvedl i násobně.

Dnes se se službami MyStay potkáte ve více než 150 hotelích ve 13 zemích po celém světě. Chcete je vyzkoušet na vlastní kůži? V Česku s MyStay spolupracují sítě OREA hotels&resorts, JAN hotels a AVE hotels.