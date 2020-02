Divočina skoro jako bitcoin: Akcie Tesly letí vzhůru neuvěřitelnou rychlostí

Automobilka Tesla se po několika letech zběsilého vývoje stabilizovala a dodává na trh aktuálně dokonce více elektromobilů, než měla naplánováno. Firma začala vykazovat zisk, rozjela další obří továrnu v Číně a poptávka po jejich elektromobilech stále roste. To vše se odrazilo na strhujícím růstu akcií firmy.

Aktuální hodnota akcií Tesly je 780 dolarů 900 dolarů (než se článek dopsal, zkompletoval a vydal, cena opět vyrostla). Ještě v květnu loňského roku to bylo přitom jen 185 dolarů. Šéf firmy Elon Musk se totiž v byznysu pohybuje na hraně a v touze po rychlých inovacích často s investicemi značně předběhne očekávané zisky. Loni v květnu bylo po účetní uzávěrce, která skončila v hluboké ztrátě. Elon Musk přiznal, že firma musí škrtat výdaje a šetřit, protože pokud by se nepodařilo včas stabilizovat výrobu a rozjet továrnu v Číně, dojdou Tesle do 10 měsíců peníze a zkrachuje.

Krach se ale nekoná. Osm měsíců po květnové krizi je Tesla na koni a díky prudkému růstu akcií předstihla v tržní hodnotě Volkswagen. Ano, celý Volkswagen group se značkami Audi, Škoda, Porsche a 11 miliony ročně prodaných aut. Tesla je nyní druhou nejhodnotnější automobilkou světa za Toyotou, přičemž loni prodala jen 367 500 aut.

Analytici však hladové investory upozorňují, že rizikových faktorů kolem Tesly je stále nemalé množství. Musí čelit velmi levné konkurenci v Číně a na řadě evropských trhů je firma silná jen díky státním dotacím na elektromobilu, které mohou postupně oslabit. Také na domácím americkém trhu jsou jisté negativní vlivy, například odbyt aut se zde meziročně mírně snížil. Ale navzdory tomu všemu akce Tesly stále rostou.