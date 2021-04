Dlouholetý spor o Android vyhrál Google. Oracle může na miliardy dolarů zapomenout

Bitva dvou gigantů po 11 letech dospěla ke konci, Google nebude muset Oraclu platit za to, že v Androidu využil 11 330 řádek kódu v 37 balících API. Nejvyšší soud USA totiž včera rozhodl, že chování Googlu spadalo pod tzv. fair use, tedy výjimku v autorském zákonu umožňující část chráněného díla využít i bez souhlasu držitele práv. Tedy podle stejné výjimky, která dovoluje tvořit parodie nebo citovat dílo ve zpravodajství, akademické či vzdělávací oblasti.

Google vs. Oracle: Začal skutečný boj o Android

Soudní spor odstartoval v roce 2010, kdy Oracle zažaloval Google kvůli údajnému zneužití sedmi patentů a autorských práv na API, které má Java (Oracle) a Android (Google) společné. Soud zasedající na jaře 2012 rozhodl, že ke zneužití patentů nedošlo a soudce William Alsup se postavil na stranu Googlu i v tom, že na API se nevztahuje autorské právo.

API (Application Programming Interface) je rozhraní sloužící ke komunikaci dvou aplikací. Nese názvy funkcí, se kterými se dá pracovat, a je organizované do strukturovaného celku. Google pro Android zvolil Java API, protože bylo vývojářům blízké, a mohli tak při tvorbě aplikací využít to, co už znají. Samotné funkce už ale Google implementoval po svém. API je pak podle něj něco tak obecného jako abeceda, kterou si také nelze nárokovat.

Podobný verdikt vyřkl také Alsup, Oracle ale proti němu podal odvolání. Úspěšně. V druhé instanci soud rozhodl, že API je tvůrčím a originálním dílem, které spadá pod copyright. Google oslovil nejvyšší soud, aby rozhodnutí odvolacího soudu přehodnotil, ten však jeho žádost v červnu 2015 zamítnul. Oracle byl tak znovu ve hře o náhradu škody, kterou vyčíslil na 9 miliard dolarů.

Na API platí copyright, ale…

V květnu 2016 začala druhá fáze soudního sporu, v níž se mělo rozhodnout, jestli Google oněch 11 330 řádek využil v rámci fair use, či jestli jednal v rozporu s autorským zákonem. V prvním kole opět vyhrál Google, avšak Oracle se odvolal a soud se v roce 2018 postavil na jeho stranu. Tentokrát ale Google s peticí u nejvyššího soudu uspěl a spor loni v říjnu opět otevřel. A včera definitivně rozhodl, že Google autorská práva neporušil.

Fair use musí podle zákona splňovat čtyři podmínky týkající se účelu využití, povahy díla, množství využitých částí a vlivu na potenciální trh. Nejvyšší soud rozhodl, že Google podmínky splňuje:

API nenese nové myšlenky, jeho reálná hodnota spočítá hlavně v časové úspoře programátorů, kteří se nebudou muset učit nové rozhraní.

Zkopírovaných 11 330 řádek kódu je jen zlomkem (0,4 %) celého Java API s 2,86 milionu řádek.

Využití bylo transformativní, Google zkopíroval něco, co fungovalo na počítačích, aby vytvořil něco zcela nového na mobilech.

Google nesoupeřil s Oraclem na stejném trhu, ale vytvořil nový (smartphony). Oracle navíc mohl těžit z přílivu nových vývojářů pro vlastní platformu Java SE.

Nutno podotknout, že rozhodnutí nejvyššího soudu nebylo jednohlasné. Šest soudců se postavilo na stranu Googlu, dva byli proti. Oracle tedy rozhodně nebyl bez šance a z verdiktu je velmi zklamaný. „Ukradli Javu a deset let se soudili tak, jak to dokáže jen monopolista. Toto chování je přesně důvodem, proč regulační úřady v USA i ve světě zkoumají obchodní praktiky Googlu,“ říká Dorian Daley, vicepresident a hlavní advokát Oraclu.

Zkoušíme nový Android 12:

via Engadget