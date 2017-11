Do 20 let nebude nikdo vlastnit auta, říká zkušený šéf několika automobilek

Bob Lutz alias „car guy“ je expert, který má za sebou vedoucí pozice v automobilkách jako je Opel, BMW, Chrysler, Ford nebo General Motors. V rozhovoru pro web Autonews se vyjádřil k budoucnosti dopravy a tomu, co bude čekat téměř všechny automobilky.

Hlavní myšlenkou podle jeho předpokladů je, že více méně nikdo nebude do dvaceti let vlastnit automobil. To je pro tento průmysl samozřejmě velký problém a zcela to změní trh.



Bob Lutz

V automobilovém průmyslu nastupuje éra autonomních systémů a zároveň významný přechod na elektrický pohon. Obě technologie v nejbližších letech integruje většina automobilek. I když je dnes mezi prvními Tesla, bude mít velkou konkurenci. Jak ale bylo jasné už dříve, samotné technologie nebudou stačit, protože přichází i změna obchodního modelu.

Auto jako přepravní modul

Podle Boba Lutze čeká automobilový průmysl největší změna v historii od doby, kdy se začaly první automobily vyrábět. Podle něj se vlastně mění ještě vzdálenější historie.

Stovky let lidé používali pro přepravu koně a jejich vlastnictví bylo zcela běžné i pro jednotlivce. Stejně to bylo s automobilem. Automobily rovněž kupovali i jednotlivci a tak už to funguje sto let. A už to tak fungovat nebude.

Díky integraci autonomních systémů se z aut stanou jakési přepravní moduly, které nebudou řízené člověkem. Bob Lutz myslí, že do dvaceti let bude moci člověk řídit jen na vyhrazených místech v podobě závodních okruhů a podobně. Na běžné silnici nebude pro lidské řidiče místo.

Tento stav podle Lutze nastane dříve, než si dnes lidé uvědomují. Projevuje se klasická vlastnost lidského mozku, který nedokáže vidět budoucnost v exponenciální křivce, ale pouze v lineární.

Žádné vlastnictví, pouze velké platformy

Tyto automobilové přepravní „boxy“ budou vlastně takovými budoucími taxíky. Budou poskytovat nerušený prostor pro práci i zábavu i několika lidí najednou, kteří nebude muset vůbec řešit okolní prostředí. Pouze nastoupí v bodu A a vystoupí v bodu B. Čas mezi tím budou moci vyplnit jak budou chtít.

Tyto automobily budou mít pochopitelně různé třídy kvality, což bude odstupňované i cenou za přepravu, která bude ale stejně nesrovnatelně nižší, než v případě současné taxislužby.

Dopravě budou vládnout obří přepravní platformy typu Uber, Lyft, DiDi a další. V případě logistiky zboží pak třeba Amazon, UPS, FedEx. Tyto velké nadnárodní firmy budou efektivní, levné a budou používat nejnovější technologie napříč celým dopravním ekosystémem.

Kde je místo pro automobilky?

Vzhledem k tomu, že většina lidí podle těchto odhadů nebude vlastnit automobil, půjde o velký problém hlavně pro staré a velké automobilky. Ty nyní vyrábí miliony vozů ročně a jsou na ně navázané další dodavatelské řetězce.

Lidé si kupují automobil, který většinu času stojí zaparkovaný a nevyužitý. Obří dopravní platformy budou vozy používat neustále a tak odpadne významný počet nákupů. Lidé už nebudou nakupovat auta, protože se to nevyplatí a obří platformy jich nebudou potřebovat tolik, protože je využijí efektivněji.

Z toho lze vyvodit i závěr, že si tyto obří platformy začnou vyrábět vlastní automobily. Elektromobil je totiž značně jednodušší a má méně součástek. To znamená menší komplikace při návrhu a výrobě, stejně tak při údržbě. A to je další velký problém pro běžné automobilové výrobce.

Automobily vlastněné velkými společnostmi se tak z tohoto pohledu můžou stát takovými novými „iPhony“. Technologické společnosti jako třeba Apple nebo Google navrhnou skvělý design a v Číně se vše levně vyrobí. Bude záležet na designu, použitých technologiích, softwaru a autonomním systému.

Ze samotné výroby se stane služba, kterou budou mít pod palcem čínské továrny. Případně se na tento byznys model budou muset přizpůsobit i klasické automobilky, které se budou chvíli snažit prosadit vlastní řešení, ale rychle skončí stejně jako se to stalo u trhu s mobilními telefony. Nakonec přežije jen několik velkých platforem od technologických společností a nikoli ze segmentu výrobců.

A tohle všechno by tady mohlo být už za dvacet let. Nevěříte?

Waymo a jízda bez řidiče v běžné dopravě: