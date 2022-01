Do Česka míří další platební systém pro e-shopy. Za Click to Pay stojí karetní společnosti

Až budete někdy příště nakupovat přes internet, možná v košíku objevíte novou platební metodu Click to Pay. Společnost MasterCard včera oznámila, že tuto možnost spustí v průběhu letošního roku. Ve světě se tato novinka postupně nasazuje od roku 2019.

Click to Pay funguje na principu tokenizace karty. Na webu karetní společnosti (mimo MC to podporují také Visa nebo American Express) si nejprve zaregistrujete kreditku nebo debitku pomocí e-mailu a telefonního čísla. Jakmile budete chtít zaplatit v e-shopu, kliknete na ikonku (viz titulní obrázek), vyplníte zadáte kontaktní údaj a pomocí SMS nebo e-mailem vám dorazí autorizační kód pro schválení platby.

Je možné také kartu dočasně uložit, takže se bude platit jen „klikáním“. Uživatelé už nemusí nikam zadávat čísla na kartách (ta se obchodům ani nepředávají), systém nevyžaduje ani klasická hesla.

„Click to Pay je dalším evolučním stupněm v placení na internetu. Z našich průzkumů vyplývá, že velkou část uživatelů obtěžuje časová náročnost neustálého opisování údajů z platební karty. Tu navíc často nemají přímo u sebe. Click to Pay celý proces zásadně zjednodušuje, a navíc přidává uživatelům jistotu, že jejich platební údaje budou v bezpečí a platby přes internet chráněné na nejvyšší možné úrovni,“ řekl Luděk Slouka, ředitel produktového managementu ve společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Zaplatit jednoduše kliknutím na tlačítko je možné už teď. Dovolují to globální systémy jako Apple Pay, Google Pay nebo PayPal, kam si také nejprve uložíte zdigitalizované karty a platby schválíte jednoduše pinem, otiskem nebo skenem obličeje.

Jakou tedy má výhodu Click to Pay? Z pohledu běžných uživatelů nejspíš žádnou. Apple si z plateb bere provize, ale to pocítí obchod, nikoli nakupující. Google nebo PayPal si zase cení dat o nákupech, se kterými můžou nějak pracovat. Click to Pay se ale obejde bez dalších prostředníků. Kde a za kolik nakupujete, budou vědět jen karetní společnost, banka a daný e-shop.

S tím se pojít další logické omezení. Click to Pay musí podporovat také online obchody. Ty velké (Alza, Amazon a další) už ale dnes zpravidla umožňují uložit údaje o platebních kartách a úhrady objednávek jsou také na jedno kliknutí. Ty se tedy možná do implementace Click to Pay hrnout nebudou.

Zdroj: MasterCard