Do deseti let se v Česku projedete výhradně elektrickým Uberem

Uber na svém podnikovém blogu zveřejnil zápisek Driving a Green Recovery, ve kterém slibuje, že se do roku 2040 zbaví jakékoliv provozní uhlíkové stopy. To v případě jeho podnikání neznamená pouze to, že bude ve svém ústředí nakupovat papírově-zelenou elektřinu, ale elektrické budou i jeho vozy a vozy partnerů UberX po celém světě.

Podle článku bude v domovských USA, Kanadě a Evropě dokonce ještě rychlejší – jeho zákaznici by se zde měli dočkat plné elektrifikace jakékoliv jízdy s Uberem už do roku 2030. Aby to bylo možné, firma chce podpořit své partnery částkou 800 milionů amerických dolarů (18 miliard korun), která by jim měla pomoci přejít na elektromobily.

Nutno podotknout, že vize zatím existuje jen na papíře a Uber toho v minulosti sliboval už více. Touto dobou už měl například pomalu provozovat autonomní taxi. Jenže pak nastal osudný březen roku 2018, smrt člověka pod koly jeho autonomního prototypu a všechny podobné futuristické plány skončily na dlouhou dobu u ledu.

Teprve následující roky tedy ukážou, jak to s elektromobilitou v takto velkém měřítku skutečně dopadne a zdali se tedy do deseti let i v Praze a Brně projedeme v Uber taxíku výhradně s elektrickým pohonem.