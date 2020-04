Dočkáme se sdílených elektrických skateboardů? I to je možné, Lime pracuje na převzetí Boosted

Lime je dobře známý i u nás, tento startup na sdílení elektrických koloběžek totiž funguje v Praze a jeho zelené koloběžky si získaly mnoho příznivců i odpůrců. Lime se nyní snaží převzít to nejcennější ze společnosti Boosted, která se proslavila výrobou kvalitních elektrických skateboardů, ale aktuálně má existenční potíže.

Boosted se dostal do vážných finančních potíží začátkem roku. Od skateboardů se totiž vrhl na vývoj vlastní elektrické koloběžky, která měla za cíl nabídnout nekompromisní vlastnosti, ovšem za velmi vysokou cenu (1 799 dolarů, neboli 45 tisíc korun bez daně). Vývoj si ale vyžádal více peněz, než bylo v plánu, a zájem o prémiovou elektrickou koloběžku nenaplnil očekávání. A tak to firmu víceméně položilo.



Elektrická koloběžka, která položila Boosted. Stojí 45 tisíc korun a má skvělé vlastnosti, ale vývoj byl drahý a zájem slabý.

Začala hledat strategického partnera a už to vypadalo, že si plácne s Yamahou. Z tohoto však sešlo a nyní zakladatel a teď už bývalý šéf Boosted prozradil prozradil, že firmu postupně přebírá Lime. Z Boosted odkoupil veškerá aktiva, data, software, diagnostiku, testovací zařízení a především pak patenty. Podle zjištění The Verge přešlo již k Lime od Boosted několik klíčových zaměstnanců.

Nynější zástupci Boosted ani společnosti Lime nechtějí aktuální postup komentovat. Firma Boosted totiž existuje dál, jenže už jen jako silně zadlužená firma, na kterou je kvůli pohledávkám podána žaloba a která propustila podstatnou část svých zaměstnanců. Situace se dotýká i koncových zákazníků, kterým vázne vyřizování reklamací.

Lime by z Boosted mohl využít know-how na výrobu vlastních koloběžek, ale třeba i elektrických skateboardu. Prkna od Boosted jsou totiž etalonem své kategorie. Podezřelá akvizice ale zatím budí řadu jiných otázek, především je nejasný osud zbytku firmy Boosted a vlastně ani není jasné to, kde na akvizici Lime vzal prostředky. Sám na tom finančně není moc dobře a připravuje se na propouštění, jak nedávno informoval Bloomberg. Aktuální koronavirová situace navíc byznys sdílených prostředků do města prakticky zastavila.