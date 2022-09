Dopadli zakladatele turecké kryptoměnové burzy. Za zpronevěru miliard dolarů mu hrozí přes 40 tisíc let vězení

Ve světě kryptoměn se neustále dějí velké i malé podvody, ty největší ale sahají i do oblasti miliard dolarů. Zakladatel turecké kryptoměnové směnárny Thodex Faruk Fatih Özer, patří mezi ty největší podvodníky, když se snažil ze země uprchnout se dvěma miliardami dolarů, které patřily více než 400 tisícům klientů zmíněné burzy.

Recenze hardwarové peněženky Ledger Nano S Plus. Moderní trezor pro kryptoměny

Po tom, co se do pátrání vložil Interpol, se po více než roce podařilo zakladatele chytit v Albánii ve městě Vlorë, odkud byl následně deportován zpátky do Turecka. Dopadeni byli i další významní manažeři této burzy a v Turecku jim hrozí opravdu tvrdý trest.

Vzhledem k obrovskému množství podvodných směnáren v Turecku se tamní vláda rozhodla v oblasti kryptoměn postupovat velmi přísně nejen z pohledu kontroly, ale i trestů. Všichni dopadení klíčoví lidé z burzy Thodex tak čelí odejmutí svobody o délce 40 564 let.

Zatím nelze předbíhat, jak soudní proces dopadne, ale v tomto případě asi nepomůže ani dobré chování ve vězení s možností odpuštění poloviny trestu.

I zde se ukazuje, jak je bezpečnost při práci s kryptoměnami důležitá. Na burze si kryptoměny nechávejte jen nezbytně dlouho dobu pro provedení transakce, poté si klíče bezpečně uschovejte u sebe například v hardwarové peněžence a jako pojistku i v dalších formách (papír, kov, multisig a podobně).

Zdroj: Decrypt