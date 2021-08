Drama až do posledních sekund. Aukro uvádí plovoucí konec aukcí

Největší tuzemský aukční portál zavádí novinku známkou hlavně z klasických dražeb – plovoucí konec. Jde o volitelnou funkci, kterou musí prodávající u jednotlivých položek nejprve aktivovat.

Aukro zdražuje. Prodejci zaplatí více na provizích

Klasicky se aukce ukončí po 3, 5, 7 nebo 10 dnech od vytvoření. S plovoucím koncem se závěr posune vždy o 10 sekund, pokud byl poslední příhoz proveden deset sekund před koncem.

Není to zase tak dramatická změna, na posunutí o hodinu by bylo potřeba 360 příhozů. U atraktivních předmětů se ale často bojuje do posledních sekund a plovoucí konec může prodávajícím vydělat něco navíc.



Vystavení aukce s plovoucí koncem

Funkce není nijak zpoplatněna. Aukro si ale poplatky bere jinde, například za vystavení aukce a přidání dalších fotografií. Každý uživatel ale může měsíčně podat 20 nabídek bezplatně. Předměty nastavené k přihazování od 1 Kč mají bezplatné vystavení vždy.

Aukro si ale pochopitelně bere také provizi z úspěšného prodeje. Tak se liší podle kategorie, nejvíce je to 8,5 % z konečné kupní ceny, maximálně však 2999 Kč. Výjimkou je prodej auto/moto veteránů, kde je provize sice „jen“ 5 %, avšak může činit až 7000 Kč.

