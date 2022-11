Druhá největší kryptoburza se potopila. Poškodila také Bitcoin, jeho hodnota je nejnižší za dva roky

Bahamská kryptoburza FTX se po necelých třech letech od spuštění potopila. Podle zpravodajské agentury Bloomberg přitom platila za druhou největší kryptoburzu globálně. Od 9. listopadu neumožnila výběry a důrazně odrazovala od vkladů. V pátek odpoledne podala žádost o bankrot.

Pozadí vedoucí k pádu kryptoburzy je komplikované.

FTX provozovalo vlastní kryptoměnu FTT. Největší kryptoburza Binance v minulosti do FTX investovala, přičemž loni svůj podíl prodala. Před pár měsíci se Binance rozhodlo, že prodá všechny své tokeny FTT, které dílem nabylo prodejem podílu FTX. Zpráva přišla nedlouho poté, co se začalo spekulovat o finančních potížích firmy Alameda Research.

Jde o firmu zabývající se kvantitativním obchodováním. Před pěti roky ji založil dnes třicetiletý Sam Bankman-Fried, který současně spoluzaložil a vedl kryptoburzu FTX. Ačkoli firmy založil stejný člověk, mělo jít o nezávislé podniky. Zde ležel kámen úrazu.

Podle reportu CoinDesku ze 2. listopadu měly oba subjekty těsné finanční vazby, které nepřiznávaly. Alameda koncem června podle interních dokumentů měla k dispozici aktiva ve výši 14,6 miliardy dolarů. Velká část z nich přitom byla v měně FTT. Že jsou vazby firem užší, než jak tvrdilo vedenou obou podniků, naznačil v září Bloomberg.

Krize likvidity a zmařený obchod

Několik miliard FTT měla Alameda použít jako zástavu při půjčování. Dne 6. listopadu šéf Binance ve světle odhalených okolností oznámil, že prodá své FTT v hodnotě zhruba dvou miliard dolarů. V důsledku toho hodnota kryptoburzy FTX začala padat a obchodníci a obchodnice se z burzy rychle stahovali.

Během tří dnů FTX zpracovávala žádosti o výběr (v přepočtu) zhruba 6 miliard dolarů. Požadované částky nezvládala vyplácet, protože jí jednoduše řečeno došly peníze. Krizi likvidity měla burza překonat tím, že ji odkoupí několikrát zmíněné Binance. Firmy podepsaly nezávaznou dohodu 8. listopadu. Hodnota FTT se během dne propadla natolik, že ztratila hodnotu dvě miliardy dolarů.

O den později přišla další rána, když Binance z obchodu vycouvalo. Krok vysvětlilo tím, že na základě jeho analýzy vedení FTX špatně nakládalo s prostředky zákazníků. Navíc se o burzu začali zajímat americké úřady. Dne 10. listopadu FTX oznámilo dohodu s Tron Credit Facility, aby si lidé mohli své FTT vyměnit v poměru 1:1 za jiné měny.

V tento den ale také list The Wall Street Journal odhalil, že Alameda Research údajně dluží 10 miliard dolarů za půjčky, které pokryla vklady zákaznic a zákazníků burzy FTX. Ekonomka Frances Coppola pro deník řekl, že burza by na vklady nikdy sahat neměla. Všichni by měli mít možnost si vklad kdykoli vybrat.

Další rána pro kryptotrh

FTX se dostalo do téměř bezvýchodné situace a Bankman-Fried se veřejně omluvil za svá pochybení. Současně se podle Reuters pokusil získal více než 9 miliard dolarů, aby udržel burzu funkční. Jeho plán nevyšel.

V pátek po třetí hodině odpoledne našeho času FTX ve Spojených státech vyhlásilo bankrot s tím, že Bankman-Fried odstupuje z pozice ředitele. Kyperský regulátor už burze pozastavil licenci na obchodování v Evropské unii a dalších evropských zemích. FTX v žebříčku kryptoburz CoinMarketCap klesá a v době psaní článku se propadlo na 97. místo. Podnik navíc vyšetřují americké Ministerstvo spravedlnosti a Komise pro kontrolu cenných papírů kryptoburzu vyšetřují.

Třicetičlenná Alameda loni vygenerovala zisk ve výši miliardy dolarů. Propojení s FTX ji ale značně poškodilo. Web společnosti nefunguje a dle Bankman-Frieda společnost omezí obchodování. V důsledku kauzy také poklesla cena Bitcoinu, za posledních 5 dní o necelých 24 %. Má nejnižší hodnotu za poslední zhruba dva roky.

Mimochodem, jméno Binance by vám mohlo být povědomé. Téhle kryptoburze nedávno ukradli v přepočtu 14 miliard korun. Více se dočtete ve starším článku. Trh s kryptoměnami letos už jedno špatné období zažil začátkem léta.

