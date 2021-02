Dva 64jádrové procesory Epyc a čtyři grafiky k tomu. Gigabyte začal nabízet pořádně výkonné servery

Pokud potřebujete pořádný serverový výkon, společnost Gigabyte představila vlastní řešení, které uspokojí i ty nejnáročnější. Do nového serveru s označením G262-ZR0 totiž dostala to nejmodernější a nejvýkonnější, co je aktuálně na trhu.

Nvidia uvádí výpočetní modul A100 s 80 GB paměti HBM2. Je určena pro superpočítače a akceleraci A.I.

Server G262-ZR0 o velikosti 2U má dva procesory AMD Epyc řady 7002 (Rome), takže lze zvolit až dva 64jádrové čipy, celkem tedy 128 jader se schopností zpracovat najednou 256 vláken (SMT). V rámci 16 slotů RDIMM/LRDIMM lze osadit operační paměti DDR4 v osmikanálovém zapojení.

Jako výpočetní karty slouží Nvidia HGX A100 až s 80 GB paměti, které je možné zapojit až čtyři v jednom serveru, díky čemuž z nich lze dostat výkon až 38,8 TFLOPS (FP64). Karty jsou propojení pomocí NVLinku do společného výpočtu, takže je použijete i pro zpracování velkých úloh vyžadující hodně rychlé paměti (až 2 TB/s).

Pro zapojení úložiště lze využít jak tři sloty M.2, tak i čtyři U.2 NVMe/SATA, ve všech případech s podporou PCI Express 4.0. Celkově je k dispozici na desce šest slotů PCI Express 4.0 ×16. Na zadní straně jsou kromě jiného k dispozici dva gigabitové ethernety, pokud potřebujete více nebo rychlejší, stačí přikoupit adaptér do PCI Express slotu. Vše napájí zdvojený zdroj s výkonem 3 000 W.