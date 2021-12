E-shop Alfa.cz definitivně končí, plně jej nahradí T.S.Bohemia

Je to osm let, co se spojily dva největší moravské obchody s počítači, T.S.Bohemia tehdy koupila Alfu Computer. Oba dlouho fungovaly vedle sebe jako nezávislé subjekty. Postupně ale spojily sklady, sjednotily sortiment i ceny a na fakturách z Alfy už figurovala T.S.Bohemia. A v dohledné době už bude existovat jen ona.

Novým majitelem obchodu Alfa Computer je konkurenční T.S.Bohemia

Alfa.cz migrovala uživatelské účty a historii objednávek i reklamací do e-shopu „Bohemky“. Z původního webu už zůstal jen katalog produktů, ale nakupovat v něm mohou jen ti nepřihlášení. Kdo totiž zadá uživatelské jméno a heslo, dostane varování, že má přejít na T.S.Bohemii. Kdy přesně dojde ke sloučení, zatím nevíme.

Při oznamování akvizice v roce 2013 si firmy malovaly, že by jejich společný roční obrat mohl přesahovat 2,2 miliardy korun a rozšiřujícím záběrem i mimo počítače a elektroniku měly také dále růst. Při pohledu do auditovaných hospodářských výsledků se to ale nakonec nepodařilo a T.S.Bohemia od roku 2014 do 2019 stagnuje okolo 1,9 miliardy korun. Loňská čísla zatím veřejná nejsou.



Z Alfy se stane T.S.Bohemia