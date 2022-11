E-shopy měly poslední šanci lhát o slevách. Ty největší už na Black Friday byly fér i letos

Více než dva týdny jsme pro vás monitorovali nejzajímavější slevy na elektroniku a různé související doplňky. Kdo chtěl, mohl ušetřit tisíce korun. Ne všechny akce ale byly opravdu tak výhodné a jako obvykle se našly obchody, které manipulovaly s výší slev. Dobrou zprávou je, že se to každým rokem zlepšuje. A od příštího roku bude platit novela zákona o ochraně spotřebitele, která podobné triky obchodníkům zakáže.

Dnes je Cyber Monday 2022. Aktualizovaný přehled slev. Kde a co se vyplatí nakoupit?

Podle analýzy Hlídače slev jsou již největší obchody na legislativní úpravu téměř připravené, jen se u nich drobně liší metodika výpočtu. Kupříkladu CZC měl průměrnou výši uváděných slev 19 %, ale reálně to dle výpočtů Hlídače bylo 17 %. Alza zboží zlevnila v průměru o 28 % a taková hodnota vyšla i Hlídači. Nejnižší reálné slevy mělo elektro Okay, podle přesných výpočtů činily jen 4 %, zatímco sám obchod uváděl 12 %.

E-shop Produktů celkem Produktů v BF Průměrná uváděná sleva Průměrná reálná sleva AAA Auto 12 592 1 743 4 % 4 % Alza 1 197 417 12 871 28 % 28 % Benu 15 546 475 22 % 20 % CZC.cz 63 652 4 832 19 % 17 % Datart 55 131 4 659 16 % 16 % ElectroWorld 53 292 908 19 % 18 % Knihy Dobrovský 215 205 3 674 48 % 36 % Lékárna.cz 29 619 94 24 % 15 % Lidl 9 766 335 31 % 23 % Mall.cz* 5 896 674 17 249 17 % - Mironet 113 847 4 950 22 % 9 % Okay 27 184 14 359 12 % 4 % Pilulka.cz 39 272 300 24 % 24 % Teta drogerie 9 509 328 35 % 20 % T.S.Bohemia 56 771 6 803 19 % 19 %

*U Mall.cz nebyl Hlídač schopen spočítat průměrnou reálnou slevu kvůli problémům v datech, nicméně slevy jsou prý počítané podle nových pravidel a reálné slevy odpovídají těm uváděným.

Hlídač také na konkrétním příkladu ukazuje, co Okay dělá špatně. Zmíněný Bluetooth reproduktor měl v černopáteční akci stát 892 Kč a Okay na něj jednu dobu dával ještě dodatečnou 10% slevu, takže šel koupit za 803 Kč. Oproti původní ceně 1490 Kč to na první pohled není špatné, že?

Jenže za tu se reproduktor nikdy neprodával a během října stál jen 590 Kč. Během Black Friday tak fakticky o 36 % zdražil. Další příklady jiných obchodů najdete na blogu Hlídače slev.

Co se příští rok změní

Těsně před koncem či hned na začátku příštího roku začne platit novela zákona o ochraně spotřebitele, která upravuje to, jak obchody mohou vypočítávat slevy, resp. uvádět původní ceny. Nic jim sice nebrání mít u zboží i doporučené maloobochodní ceny, ale u zlevněného zboží musí být vidět i reálná cena před zlevněním. Až na pár výjimek se jako původní cena použije ta nejnižší z předchozích 30 dní.