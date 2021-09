E15 International E-commerce Summit: V září vypukne největší akce zaměřená na digitální byznys

Polovina září bude patřit předním odborníkům na digitální byznys. E15 International E-commerce Summit (www.ecommercesummit.cz) je největší virtuální akce svého druhu v Česku. V průběhu čtyř dnů se představí 50 špiček české i zahraniční e-commerce.

Mezi speakery nechybí Oliver Dlouhý (Kiwi.com), Jan Bednář (ShipMonk), Tomáš Braverman (Heureka), Simona Kijonková (Zásilkovna), Martin Kasa (Pilulka), Milan Polák (Zoot) nebo Jitka Dvořáková (CZC). Na programu jsou přednášky špiček v oboru a panelové diskuze.

International E-commerce Summit se koná od 13. do 16. září. Vstupenky lze koupit online a kromě pasivního sledování umožňují pokládat dotazy, diskutovat se speakery a propojovat se s dalšími účastníky. Nebude chybět ani závěrečná „kamenná“ networking party, kde se budou moci všichni přednášející a diváci naživo potkat. Po akci se otevře přístup k více než 50 videím, rozhovorům, přednáškám a podcastům.

Vedle témat, která vznikají přímo vlivem živelného vývoje e-commerce během posledních měsíců (chování zákazníků či nezbytnost digitální transformace byznysu), přitáhnou pozornost prezentace a workshopy věnující se přesněji zacíleným tématům: marketplaces, omnichannel, logistika, ecomm trendy, finance, investice, fúze a ecomm nástroje. Akce bude pokračovat velkým diskusním panelem leaderů české ecommerce.

Agenda

13. září: Czech day (přednášky v češtině)

14. září: Czech day (přednášky v češtině)

15. září: International Premium day (angličtina, nebo čeština s anglickými titulky)

16. září: Live networking party v pražském Vinografu

Program se průběžně aktualizuje, současný stav najdete níže, aktuální verze je na webu.

Czech days (13. – 14. září)

(přednášky v češtině)

Marketplaces

Tomáš Braverman, Heureka Group, CEO - Trh marketplace ve střední Evropě a ve světě.

Miroslava Biresova, Kaufland, International Sales Manager for CZ and SK - Jak fungují online tržiště a jak mohou podpořit prodej ve vaší multikanálové marketingové strategii?

Jakub Kováč, Mall Group, International Sales Manager for CZ and SK - Tržiště jako cesta do zahraničí.

David Cikánek, Expando, Official Amazon SPN Partner & Expert - 5 věcí, které dělají úspěšní marketplace prodejci

Omnichanel

Michal Mašika, Notino, Head of sales & analytics - Překlenutí bariéry online nákupů u produktů spojených se zážitkem.

Matěj Kapošváry, Shopsys, COO - Připravenost českých prodejců na omnichannel.

Daniel Horák, Dr.Max, CEO - „Je e-Commerce po covidu – stejná jako před ním?“

Hana Součková, SAP, CEO

Ups & downs

Jan Horešovský, Vinograf, co-founder - Gastro ups & downs v době covidu.

Václav Vítek, Amazing Places, CMO - Influencer marketing.

Jan Foret, Wolt, General manager - Od rozvážky jídla k obchodnímu domu v kapse.

Logistika

Daniel Mareš, WE DO, CEO - Příjemce zásilky na prvním místě aneb vliv zákazníků e-commerce na balíkovou logistiku.

Filip Fingl, Dáme Jídlo, Regional Director | International Markets - Europe - Quick commerce.

Jan Bednář, ShipMonk, CEO - Automatizace skladových systémů.

Tejnický Bohumil, VertiFlex, managing partner - Využití umělé inteligence ve skladové automatizaci.

E-comm trends

František Štrupl, Google, Retail Industry Head - Budoucnost umělé inteligence v e-commerce.

Radek Hudák, Shoptet, CMO - Tři příležitosti, které do e-commerce přinesl Covid.

Magdalena Divišová, Online People, Partner - Lidé v ecommerce před 5 lety a za 5 let.

Jiří Pecina, MeddiHub, CEO - Digitální aplikace pro oblast telemedicíny.

Finance, investice, fúze

Jan Laštůvka, Lemonero, CEO - moderátor

Jiří Hlavenka, Serial investor and enterpreneur - Příběh úspěšného investora.

Vít Endler, Fingood, spolumajitel a ředitel - Crowdfunding jako investiční nástroj a crowdfunding jako způsob firemního financování.

Milan Polák, Zoot, CEO - Fúze s Bibloo, Urban Store a Different. Jak spojit 4 eshopy v jednu firmu s obratem 1,6 mld.

Citi Bank - TBA

E-comm tools

Roman Dobiáš, Affiliate síť Dognet, Country Manager - Jak pracovat s affiliate kampaněmi a dostat z nich maximum.

Petr Heller, Retailys, CEO - Omnichannel aneb jak spravovat 10 e-shopů v celé Evropě.

Petra Stupková, Legitas, Founder - Nejdražší právní přešlapy v e-commerce.

Petr Janošík, Smartlook, founder - Jak zlepšit digitální zážitek zákazníků e-commerce pomocí kvantitativních a kvalitativních dat.

International Premium Day (15. září)

Leaders panel

(česky s anglickými titulky)

Tomáš Braverman, Heureka Group

Simona Kijonková, Zasilkovna.cz

Martin Kasa, Pilulka

Jitka Dvořáková, CZC

Petr Pavlík, Rohlik.cz

Milan Polák, Zoot

Samuel Huba, Shoptet CEO

Investors panel: Role kapitálových investic v e-commerce

(česky a anglickými titulky)

Martin Rozhoň, Vivantis, Founder & startup investor

Ondřej Klega, eRockets, CEO & investor

Ondřej Bartoš, Credo Ventures, General manager & investor

Ondřej Fryc, Reflex Capital, Managing Partner & investor

Do čeho investovali v posledním roce? Poroste atraktivita ecommerce a Eshopů? Jak přemýšlejí o strategii do koho investovat? Exitové strategie investorů. Srovnání EU s CZ - jak si na tom stojí česká ecommerce, investice do zahraničních eshopů a zahraniční investice do českých eshopů.

Co se změnilo s COVID - vnímání investičního rizika a příležitosti v ecommerce. Vliv lídrů, zakladatelů na valuaci společnosti/investici. Celkově klíčové atributy, které vstupují do hry při valuaci e-commerce hráče.

Special guests

(česky s anglickými titulky)

Oliver Dlouhý, KIWI, CEO - Jak Kiwi prošlo pandemií.

Pavel Doležal, Keboola, CEO - "Proč u dat rozhoduje rychlost a jaké mohou být pasti, když chcete využívat data? Analýzy, které by si měl udělat, každý e-shop"

Václav Staněk, Vasky , CEO - Růst brandu Vasky - jak růst trojnásobně. Fashion v e-commerce. Tradice vs. fyzický produkt v e-commerce.

Jan Jelínek, Alensa, Marketing director - Expanze: Jak díky automatizaci do roka expandovat na 32 trhů a prodávat lépe než lokální hráči.

Samuel Huba, Shoptet CEO – CEE jako jeden region pro působení českých e-shopů

International day

(pouze anglicky)