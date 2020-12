Electronic Arts kupuje Codemasters za 1,2 miliardy dolarů. Chce se stát jedničkou v závodních hrách

Dle listopadových zpráv chtěla společnost Take-Two Interactive Software převzít britské herní studio Codemasters za 971 milionů amerických dolarů. Nakonec to ale dopadlo úplně jinak – americká firma Electronic Arts nabídku „přehodila“ a kupuje tak Codemasters za 1,2 miliardy dolarů.

Dohoda přichází v době, kdy kvůli probíhající pandemii onemocnění COVID-19 roste poptávka po hrách. Codemasters mají ve svém portfoliu řadu úspěšných titulů, jako je například F1, Dirt, Grid či Project Cars. V loňském roce firma se sídlem v anglickém Southamu zaměstnávala více než 700 lidí.

Codemasters pod vlajkou EA

Dohody bylo dosaženo v pondělí 14. prosince, kdy firma v oficiálním prohlášení uvedla: „Rada Codemasters zvážila různé aspekty nabídky EA a považuje ji z pohledu akcionářů za výhodnější ve srovnání s nabídkou Take-Two.“

EA uvádí, že akcionáři společnosti Codemasters obdrží za každou běžnou akcii 6,04 britských liber, tedy v přepočtu přibližně 175 korun. Očekává se, že celá transakce bude dokončena během prvního čtvrtletí roku 2021.

Po dokončení akvizice zůstanou na svých pozicích jak generální ředitel Codemasters Frank Sagnier a finanční ředitel Rashid Varachia, tak i celý tým vrcholového managementu. EA poskytne Codemasters podporu globálního vydávání, marketingu a vývoje her.

Gigant závodních her

Akvizice Codemasters představuje největší obchod tohoto typu v historii Electronic Arts. Firma tak má příležitost rozšířit své portfolio závodních her, jemuž dominuje především série Need for Speed, o další zajímavé tituly. To ostatně potvrzuje i předseda představenstva Codemasters Gerhard Florin, který uvedl, že obě společnosti „mají společnou ambici vést kategorii závodních videoher“.

„Cítíme, že toto spojení poskytne Codemasters vzrušující budoucnost a prosperitu a umožní našim týmům vytvářet, vydávat a udržovat větší a lepší hry pro extrémně nadšené publikum,“ uvedl Florin ve svém prohlášení.

Také generální ředitel EA Andrew Wilson vidí značný potenciál v kategorii závodních her. „Díky plnému využití technologií, odborným znalostem platforem a globálnímu dosahu EA nám tato kombinace umožní rozšířit naše stávající franšízy a poskytnout celosvětové základně fanoušků další závodní zážitky.“