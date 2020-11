Elon Musk je bohatší než Gates. Digitální byznys bude po covidu ještě mocnější

Podle denního žebříčku respektovaného Bloombergu překonal Elon Musk zakladatele Microsoftu Billa Gatese a stal se druhým nejbohatším člověkem planety. Konkurenční tabulka The World’s Real-Time Billionaires od Forbesu se zatím drží zpátky a v době přípravy článku byl Musk světovou čtyřkou.

Elon Musk by rád poslal první Starship na Mars už v roce 2024

Světovou jedničkou nicméně podle obou odhadů i nadále a zatím zcela neohroženě zůstává zakladatel tržiště Amazon Jeff Bezos.



První desítka podle Bloombergu, který zařadil Muska na 2. místo

Zatímco Musk s Gatesem drží podle Bloombergu a po zaokrouhlení majetek v hodnotě 128 miliard dolarů (2,8 bilionů korun), Bezos ovládá 182 miliard dolarů (4 biliony korun). Ne, nebojte sem nebudeme to přepočítávat na výdaje českého rozpočtu, tito tři pánové a jejich (tržní) bohatství by nám ale jistě pomohli.

Raketový růst v roce 2020

Každopádně zpět k Elonu Muskovi. Do první pětky se vyšvihl až letos v souvislosti s raketovým nárůstem tržní hodnoty Tesly, ve které drží svůj podíl. Výrazně tomu pomohlo i umístění v indexu S&P 500 pětistovky největších amerických obchodovaných společností, což jen podnítilo důvěru v jednu z nejmladších automobilek na světě.



Elon Musk vlastní pětinu akcií Tesly, graf výše je tedy odpovědí na otázku, proč se letos vyšvihl do první pětky prakticky všech odhadů nejbohatších lidí planety.

Ať už ale Elon Musk Gatese skutečně překonal, nebo ne, jeho potenciál se tím ještě zdaleka nevyčerpal. Právě naopak. Podle některých analytiků může Musk časem pokořit i Bezose, zatím se totiž bavíme jen o Tesle.

Dařilo se ale i dalším projektům, ve kterých má Elon prsty a nehledě na to, zdali jsou, či nejsou na světových burzách. Vše totiž souvisí se vším, a pokud se daří lodi Crew Dragon, která nedávno už podruhé vynesla posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici, drobní i velcí investoři věří Muskovi o to více.

Sóiči Noguči: „Crew Dragon je lepší než raketoplán Space Shuttle i Sojuz.“

Pokud se tedy americkému podnikateli a inženýrovi na prahu padesátky podaří i husarský kousek se satelitním internetem Starlink, ze kterého by se v případě úspěchu mohl stál celoplanetární poskytovatel připojení doslova pro miliardy potenciálních klientů, Muskovi už nebude stát nic v cestě.

Velké přelévání světového bohatství

Mnohem zajímavější než jakési relativně abstraktní číslo představující odhad tržního jmění, které se může snadno změnit při nejbližší krizi na akciových trzích, neboť je kryto především důvěrou v systém samotný, je ale něco jiného.

Ještě před pár lety na horních pozicích vedle věčného Billa Gatese figurovalo jen pár dalších osobností z odvětví Technology. Našli bychom tam mediální a ropné magnáty, šéfy energetických holdingů, průmyslníky a tak dále. To je ale už minulost.



Sektor (počítačových) technologií v posledních třiceti letech nahradil v podobných žebříčcích původní kapitány průmyslu a energetiky a mediální magnáty

Bloomberg Billionaires Index a také The World’s Real-Time Billionaires už v první desítce a s velkou převahou evidují muže z byznysu, který ještě v polovině minulého století prakticky neexistoval.

Pandemie připomenula význam (a moc) technologických megakorporací

I tyto žebříčky tedy ilustrují, jak se doba mění a jak už internet a počítačové technologie nejsou jen jakýmsi doplňkem, ale spíše nosnou silou a platformou života – hospodářského, společenského a i toho malého rodinného a osobního, což ostatně ukázala i letošní pandemie.

V roce 2020 mohly miliony lidí z celého světa přejít v podstatě ze dne na den na práci z domova, aniž by s tím měly spojené existenční náklady. Představte si ale něco takového třeba v roce 1990 anebo ještě v roce 2000 bez instantního internetového připojení a vůbec digitálního ekosystému, který by něco podobného umožňoval a jehož dnešní přítomnost si už většinou ani neuvědomujeme. Je stejně samozřejmý jako elektřina.

A nejde jen o internetovou přípojku, ale i další vertikály jako třeba vlastnictví chytrého telefonu anebo takové a jen zdánlivé banality jakou je vaše přítomnost na Facebooku. Ostatně, třeba takoví Američané mají spíše profil na této sociální síti než cestovní pas (1, 2).

Digitální byznys bude vítězem krize

Digitální byznys bude proto i jedním z vítězů současné krize a technologické megakorporace budou ještě bohatší, ještě všudypřítomnější a ruku v ruce s tím přirozeně i mocnější, neboť se stanou součástí každodenní infrastruktury.



České základní školství v roce 2020. V tomto případě by se neobešlo bez Google Meet.

Malou – byť příkladnou – ukázkou je třeba české školství na dálku během jara a teď i na podzim. Bez softwaru a webwaru od Microsoftu, Googlu nebo třeba Zoomu by se nejspíše celé zhroutilo a stát, který je jeho garantem, by sám o sobě nezmohl naprosto nic, protože žádnou vlastní dálkovou vzdělávací infrastrukturou nedisponuje.

Školní výuka se kvůli koronaviru přesouvá na internet. Studenti ale řeší problém: dostupnost připojení

Stručně řečeno, jeden z pilířů státu a jeho svrchovanosti – svébytný vzdělávací systém – byl prakticky zcela v moci privátního a nadnárodního hráče odkudsi ze zámoří.

Starlink může být ještě mocnější

Jelikož jsou technologičtí obři přirozenou výslednicí rovnice jménem lidský pokrok, ze kterého pramení i jejich bohatství a moc, úvahy o jejich regulaci formou vynuceného roztříštění na mnohem menší subjekty, které se objevují stále častěji, jsou spíše než konečným řešením zoufalým výkřikem.

SpaceX chce vybudovat další satelitní síť kolem Marsu, zohledňují to i podmínky používání Starlinku

Když totiž dnes rozčtvrtíme třeba takový Alphabet, respektive jeho klíčový Google, a poplácáme se po zádech, jak jsme si jej nenechali přerůst přes hlavu, v jeho stínu nám přes tu stejnou hlavu přeroste třeba právě Starlink.

Pokud se mu opravdu podaří to, co má v plánu, za dalších dvacet let může být mocnější než Google a Facebook dohromady. Už dnes ostatně uzavírá partnerství s Microsoftem a dalšími hráči. K internetu totiž nehodlá výhledově připojovat pouze neškodné babičky z arizonského venkova, ale i současný infrastrukturální cloud. Třeba právě ten od Microsoftu a jeho Azuru, do kterého se postupně a pod tlakem krizových úspor stěhují malé firmy i velké podniky.

Elon Musk má do důchodu ještě hromadu času, Bill Gates tedy asi opravdu nebude jediný, koho ještě překoná.