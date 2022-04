Elon Musk nakupoval. S téměř 10% podílem je největším akcionářem Twitteru

Nebylo by to poprvé, kdy se šéf a zakladatel společností Tesla Motors a SpaceX ptal veřejnosti na názor a na jeho základě pak „jednal“. Nebo to tak spíš mělo vypadat. Jeho další hra trvala dva týdny.

Elon Musk „vážně uvažuje“ o vytvoření nové sociální platformy s neomezenou svobodou projevu

V pátek 25. března se dotazoval fanoušků, jestli podle nich na Twitteru funguje svoboda slova. Výsledek ankety měl prý mít zásadní dopad. Už v minulosti naznačoval, že by si po vzoru Trumpa založil vlastní sociální síť, kde by ale kdokoliv mohl psát skutečně cokoliv.

Dvě třetiny lidí mu v anketě odpovědělo, že Twitter principy svobody slova nedodržuje. To by teoreticky mohlo být impulsem k vytvoření alternativy, ale výsledek byl překvapivější. Musk si teď totiž velkou část Twitteru koupil.

Podle Bloombergu mu nyní patří 73,5 milionu akcií (9,2% podíl) v hodnotě 2,89 miliardy dolarů. To z něj dělá největšího akcionáře, ale zároveň pořád jen minoritu bez vlivu na to dělat ve firmě nějaké změny. Je proto otázkou, jestli chce získat další podíl, nebo koupí pouze potvrdil, že síti opravdu věří.

Pro Muska je Twitter hlavním komunikačním kanálem. S 80 miliony sledujícími má osmý nejúspěšnější účet, před ním už jsou jen bývalí američtí prezidenti, zpěvačky, Ronaldo a Justin Bieber.