eObčanku netřeba, mojeID už má pro online služby státu stejnou úroveň záruky

Více než půl roku od zisku akreditace již mojeID může sloužit i pro přihlašování ke službám veřejné správy vyžadující nejvyšší úroveň záruky. Organizace CZ.NIC, která systém mojeID provozuje, to včera potvrdila spolu s detaily, co pro to musí udělat současní uživatelé.

MojeID bude na úrovni eObčanky. Má to ale jeden háček a jeden otazník

Kdo již mojeID pro přístup k Portálu občana a jiným službám využíval, tak jeho účet splňuje úroveň záruky „značná“. O vysokou musí zažádat po přihlášení na webu mojeid.cz v Nastavení | Dvoufaktorové přihlášení | Seznam bezpečnostních klíčů | Získat úroveň „vysoká“.

Tato možnost je ale dostupná jen s hardwarovými klíči FIDO s certifikací L2, což momentálně splňuje zřejmě jen GoTrust Idem Key, který mojeID v minulosti rozdávalo a který se dnes dá koupit v CZC za 599 Kč. Oblíbené klíče Yubikey jsou jen s certifikací L1, což odpovídá pouze požadavkům na úroveň „značná“.

Kdo už tedy má aktivní klíč GoTrust Idem Key, na zmíněném webu jej skrz průvodce povýší na vyšší úroveň dvěma způsoby:

Ověřením pomocí jiného prostředku s úrovní „vysoká“, což jsou u nás eObčanka nebo čipová karta Starcos s I.CA identitou.

Návštěvou Czech Pointu s vygenerovaným návodem, který úředníkům pomůže s nastavením a ověřením.

Po povýšení už tak mojeID bude na stejné úrovni jako eObčanka s tím rozdílem, že se pohodlněji používá.

K čemu je úroveň „vysoká“?

V naprosté většině případů k ničemu. Portál občana, ePortál ČSSZ, Moje daně, elektronické přepážky zdravotních pojišťoven nebo další úřady vyžadují jen úroveň „značná“. Tu dnes poskytují navíc také bankovní identita (Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, KB, Moneta, RB), Mobilní klíč eGovernmentu a NIA ID.

Vysokou záruku momentálně potřebujete jen k nové registraci majetkového účtu, který se hodí například pro nákup státních dluhopisů. Pro následné přihlašování už nicméně stačí jen úroveň „značná“.

Přesně za týden, od 15. prosince, pak vysoká úroveň umožní využívat službu Certifikát Online od PostSignum pro tvorbu kvalifikovaných certifikátů.

Kdo využívá mojeID?

CZ.NIC k 8. prosinci 2021 eviduje přibližně 808 000 účtů:

396 000 je částečně identifikovaných (ověření jen pomocí e-mailu a telefonního čísla)

351 000 je plně identifikovaných (ověření navíc ještě pomocí dopisu zaslaného na zvolenou adresu)

62 000 je validovaných (ověření totožnosti v centrále CZ.NIC, na Czech Pointu, vybraných validačních místech či elektronicky pomocí Datové schránky)

38 000 validovaných je skrz systém NIA připojeno ke službám veřejné správy