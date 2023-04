EU se dohodla na „Chips Act“. Návrh a výrobu čipů podpoří 43 miliardami eur

Zástupci členských zemí a europarlamentu se včera dohodli na schválení Evropského aktu od čipech navrženého v loňském roce Komisí. Cílem bude zdvojnásobit podíl evropských čipů na celosvětové výrobě do roku 2030 na 20 %.

Evropa chce po Tchaj-wanu továrnu na čipy, ten se ale brání. Tzv. křemíkový štít je klíčovou strategickou výhodou

Aktuálně jen desetina produkce pochází ze starého kontinentu. Výzkum, vývoj i následná výroba se soustřeďuje v USA a východní Asii. Posílit pozici Evropy na světové mapě by měly investice ve výši 43 miliard eur. Rada EU a Evropský parlament ještě budou muset plán formálně odhlasovat.

Komise mluví o třech pilířích. Tím prvním je vytvořit atmosféru, aby zde vůbec nové technologie vznikaly. Část peněz tak podpoří startupy, univerzity a jiná výzkumná centra, aby v Evropě bylo dostatek expertů a lidí s novými nápady. To je často také stopka pro asijské výrobce. Do Evropy se jim expandovat nechce, protože chybí kvalifikovaná síla.

Čipová válka se stupňuje. Výrobce litografických strojů řeší, že mu v Číně ukradli data

O tom je pak druhý pilíř. EU chce přilákat další investory s cílem vybudovat potřebné továrny na polovodiče, které by se používaly nejen v počítačích, ale v evropském kontextu hlavně automobilech, telekomunikacích, obraně, energetice nebo zdravotní péči.

Třetí pilíř je ryze byrokratický. V unii by měl odstartovat koordinační mechanismus, pomocí něhož budou výrobci komunikovat s členskými státy. Jeho úkolem bude sledovat také nabídku a poptávku, predikovat výpadky či jiné krize.

Čipy v Evropě

Evropa za světem zaostává nejen v objemu výroby, ale také pokročilých technologiích. Nejmodernější továrny stojí na Tchaj-wanu. v závěsu jsou Jižní Korea a USA. Ti všichni ale jsou na evropských firmách závislí. Nizozemská společnost ASML vyrábí „tiskárny“ čipy. Stroje, díky nimž vznikají čím dál menší tranzistory pomocí extrémní ultrafialové litografie. Tyto továrny i ASML pak zase těží k pokročilé optiky vyráběné německým Zeissem.

V Německu se koncentruje i nejvíce polovodičových továren. Významné jsou hlavně výrobní linky GlobalFoundries, Infineon, NXP nebo Bosch, v zemi ale působí i řada menších srovnatelných například s českou Onsemi, následníkem Tesly Rožnov.

Intel jde do Evropy s 80 miliardami eur. Postaví továrnu v Německu a rozšíří tu irskou

Naši západní sousedé nalákali také Intel, který tam do čtyř let postaví nový komplex za 17 miliard eur. Dalších 63 miliard pak firma investuje i do rozšíření své irské továrny a na výstavbu center ve Francii, Itálii a Polsku.

Okolo 6 miliard eur bude stát společná továrna STMicroelectronics a GlobalFoundries ve Francii. Od loňska se spekuluje o tom, že v Evropě by chtěl továrnu postavit i Samsung, ale čeká na „zajímavou“ pobídku. Tu naopak zejména Němci předhazují tchajwanské TSMC.