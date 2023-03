Evropská komise chce řidičáky v mobilu a v autoškolách se bude učit o asistečních systémech řízení

Evropská komise včera představila několik návrhů pro modernizaci pravidel řízení vozidel v celé EU. Z technologického hlediska jsou zajímavé dvě potenciální novinky. Komise by chtěla zavést digitální řidičský průkaz. Fungoval by prostřednictvím mobilní aplikace, uznávali jej by jej ve všech unijních zemích a odkudkoliv by šel jednoduše vydat, vyměnit nebo prodloužit. Se zrušením kartiček se ale zatím nepočítá, oba řidičáky by fungovaly současně.

Co vy na to: Chtěli byste nosit občanku a řidičák přímo v mobilu?

Při výuce v autoškolách a následných zkouškách by se počítalo i s obsluhou asistenčních a jiných automatizovaných systémů řízení. Učit by se mělo také o tom, jaký má dopad na emise styl řízení. Více se má dbát na soužití řidičů s chodci, cyklisty a koloběžkáři.

Co dalšího by se mělo změnit?

Řídit osobní i nákladní automobil by se mohlo již od 17 let, ale v prvním roce by takto mladí jezdili jen s doprovodem.

Zavedla by se zkušební dvouletá doba pro začínající řidiče. Platila by nulová tolerance alkoholu, členské státy by pak mohly přidat další podmínky, za kterých by průkaz okamžitě odebraly.

Posunula by se hmotnostní hranice vozů u skupiny B (dnes 3,5 tuny), protože elektroauta mohou být ve stejných kategoriích i těžší.

Členské státy EU by měly spolupracovat při řešení nehod a jiných přestupků, prý až 40 % přeshraničních deliktů skončí bez postihu.

Zákaz řízení v jedné zemi by znamenal zákaz řízení v celé EU.

Cíl Komise je velmi ambiciózní. Pokrok v pravidlech i technologiích vozů by měl zajistit, že do roku 2050 nebudou na silnicích umírat žádní lidé. Loni jich bylo 20 tisíc. Hlavní snahy jsou pak vedeny vůči mladým řidičům. Těch do 30 let je na silnicích jen 8 %, ale podle statistik zaviní 16 % smrtelných nehod.

Návrh Komise ještě budou projednávat Evropský parlament a Rada.